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Розкрито нові подробиці про
модель Dacia Sandero (фото)

Розкрито нові подробиці про модель Dacia Sandero (фото)
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 23:16

Розкрито нові подробиці про модель Dacia Sandero (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Ще у вересні компанія Dacia показала нові модифікації моделі Sandero. У продажу модель з’явиться на початку 2021 року.

Дивися повний текст Розкрито нові подробиці про модель Dacia Sandero (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 23:16

Во певрых: на фото совсем не "базовые комплектации", судя по бамперам, окрашенным в цвет кузова.
Во вторых: правая машинка - "Сандеро Степвей", а это уже закос реношников под кроссовер! "Базовой" комплектации у Степвеев не бывает (и скорее всего не будет)!
В третьих: 63 конячки не у 1,5 SCe, а у 1.0 SCe о трех горшках.
Как-то так.

пы.сы. а реальное фото можно увидеть тут https://autoreview.ru/news/novaya-dacia ... est-v-baze. Гляньте сами и оцените разницу.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:47

63 лошади это объем 1 литр
usachov_vitaly
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 23:30

Ну, якось навіть незручно - конячок менше ніж у копійки. Неслаба антиреклама!
waldi_ua
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 03:00

Судя по описанию овно. На вид тоже овно
asurovv960
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 03:03

Ето конкурент Таврии или как там его, ЗАЗ Вида? Да лучше купить 20-ти летнюю евробляху.
asurovv960
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