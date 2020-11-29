Ще у вересні компанія Dacia показала нові модифікації моделі Sandero. У продажу модель з’явиться на початку 2021 року.
Дивися повний текст Розкрито нові подробиці про модель Dacia Sandero (фото).
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Додано: Суб 19 гру, 2020 23:16
Розкрито нові подробиці про модель Dacia Sandero (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розкрито нові подробиці про модель Dacia Sandero (фото).
Додано: Суб 19 гру, 2020 23:16
Во певрых: на фото совсем не "базовые комплектации", судя по бамперам, окрашенным в цвет кузова.
Во вторых: правая машинка - "Сандеро Степвей", а это уже закос реношников под кроссовер! "Базовой" комплектации у Степвеев не бывает (и скорее всего не будет)!
В третьих: 63 конячки не у 1,5 SCe, а у 1.0 SCe о трех горшках.
Как-то так.
пы.сы. а реальное фото можно увидеть тут
Додано: Нед 20 гру, 2020 23:30
Ну, якось навіть незручно - конячок менше ніж у копійки. Неслаба антиреклама!
Додано: Пон 21 гру, 2020 03:03
Ето конкурент Таврии или как там его, ЗАЗ Вида? Да лучше купить 20-ти летнюю евробляху.
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