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Інженери розробили молекулярний датчик для смартфонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 гру, 2020 06:01
Пропонуємо до обговорення:
Фантастичні фільми демонструють надсучасні технології збору та аналізу різноманітної інформації про людину. Не менш сучасну технологію підготувала німецька компанія, яка розробила датчик для проведення повноцінного молекулярного аналізу за допомогою смартфона.
Дивися повний текст Інженери розробили молекулярний датчик для смартфонів
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