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"Укравтодор" має намір відкрити новий міст через Старий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 гру, 2020 08:23
Пропонуємо до обговорення:
Новий міст у Запоріжжі, ведучий з житлового масиву Бабурка на острів Хортиця через річку Старий Дніпро, успішно пройшов випробування навантаженням 13 грудня, що дозволяє відкрити його вже до Нового року.
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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