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"Укравтодор" має намір відкрити
новий міст через Старий...

"Укравтодор" має намір відкрити новий міст через Старий...
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 08:23

"Укравтодор" має намір відкрити новий міст через Старий...

Пропонуємо до обговорення:
Новий міст у Запоріжжі, ведучий з житлового масиву Бабурка на острів Хортиця через річку Старий Дніпро, успішно пройшов випробування навантаженням 13 грудня, що дозволяє відкрити його вже до Нового року.

Дивися повний текст \"Укравтодор\" має намір відкрити новий міст через Старий Дніпро в Запоріжжі до Нового року.
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