В Україні не почалися клінічні випробування українського кандидата в вакцини від коронавірусу.
Дивися повний текст Степанов розповів, на якому етапі перебуває розробка української вакцини від коронавірусу.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 08:37
Степанов розповів, на якому етапі перебуває розробка...
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Дивися повний текст Степанов розповів, на якому етапі перебуває розробка української вакцини від коронавірусу.
Додано: Нед 20 гру, 2020 08:38
Головне, придумати для української вакцини красиву назву. Все одно, щеплення робитимемо імпортною...
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