|
|
У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 гру, 2020 10:22
Пропонуємо до обговорення:
Ставки акцизу на автомобільний газ треба якщо не зрівнювати, то наближати до ставок на бензин.
Дивися повний текст У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91737
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему