Ставки акцизу на автомобільний газ треба якщо не зрівнювати, то наближати до ставок на бензин.
Дивися повний текст У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 10:22
У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин
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Дивися повний текст У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин.
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