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У Раді хочуть зрівняти
акцизи на автогаз і бензин

У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:22

У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин

Пропонуємо до обговорення:
Ставки акцизу на автомобільний газ треба якщо не зрівнювати, то наближати до ставок на бензин.

Дивися повний текст У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин.
R2
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