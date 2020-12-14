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У Раді хочуть зрівняти
акцизи на автогаз і бензин

У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:22

У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин

Пропонуємо до обговорення:
Ставки акцизу на автомобільний газ треба якщо не зрівнювати, то наближати до ставок на бензин.

Дивися повний текст У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:23

Какая зарплата у гетманцева?
sportikleo
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:33

Коломойський переживає за свої гроші так як він володіє нафтопереробний заводами. І нарощування попиту на газ веде до зменшення частки бензину. Гроші-це закон, а нам говорять про справедливість.
super_goliney
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:15

Драть везде, драть всегда, драть со всех. Желаю вам подавиться.
Тут некоторые вообще на электричестве катаются, впарить им акциз, а учитывая что невозможно разделить электроэнергию на автомобильную и иную, то логично и очень антикоррупционно будет впарить акциз на всю электроэнергию. Гетьманцев ты идею уловил ? Может тебя даже наградят ... ;) Слуги хреновы.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:09

Уравнивать разумеется будут в сторону увеличения как всегда. Когда у нас говорят что хотят уравнять то ето 100% значит поднять.
asurovv960
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:40

Самое главное в том чтобы были дороги - не воровать!! Если откаты 60% при ремонте -у нас никогда не будет дорог, два года прошло с ремонта дороги запорожье-мариуполь а там уже колея!!!
l4567
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:42

1. Вообще-то влияние газа на экологию меньше чем бензина.
2. На пропане ездят в основном легковые автомобили, так что и на дороги влияние меньше.
А гетманцеву лом в задницу раскаленным концом наружу - чтобы вытащить не мог.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:44

Уравнять акцизы бла, бла ...ввести тариф на транспортировку газа по шлангу на заправках и все будут счастливы как ф Нафтогазе. Это же шланги нашей страны!
tvd4
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 14:00

Когда вводили акцизы меньше на газ, чем на бензин, это было обусловлено экологией, так как газ сгорает полностью и в нем нет свинца и других вредных примесей. В Европе также. Раз им на экологию наплевать, тогда должны отменить все Евро нормы по токсичности, ввести норму Евро 0. Сейчас они еще хотят вернуть тех осмотр на легковые автомобили, и проверять токсичность, наказывать за вырезанные нейтрализаторы и рассказывать, что так просит Европа. Короче считают нас за полных лохов. Депутатам нашим надо как то определяться или крестик снять, или трусы надеть.
VLSV
 
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