У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин

“Разве владельцы автомобилей на газе ездят по дорогам как-то иначе, объезжают ямы как-то по-другому?"
а разве владельцы авто должны ездить по дорогам с ямами?
или это в порядке вещей?
короче...когда там у нас выборы?
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Додано: Нед 20 гру, 2020 16:01
а разве владельцы авто должны ездить по дорогам с ямами?
или это в порядке вещей?
короче...когда там у нас выборы?
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