“Разве владельцы автомобилей на газе ездят по дорогам как-то иначе, объезжают ямы как-то по-другому?"
а разве владельцы авто должны ездить по дорогам с ямами?
или это в порядке вещей?
короче...когда там у нас выборы?
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Додано: Нед 20 гру, 2020 16:01
а разве владельцы авто должны ездить по дорогам с ямами?
или это в порядке вещей?
короче...когда там у нас выборы?
Додано: Нед 20 гру, 2020 16:31
Очередные выборы заменят этих на других пи..ров
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
Додано: Нед 20 гру, 2020 17:46
Re: У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин
Какие же антоны, платить олигархам за дорогую зелёную энергию типа в угоду экологии это нормально, а меньше сдирать акциза за Экологичный газ с простых людей им не нравится!
Додано: Нед 20 гру, 2020 18:45
ещё на водку и сигареты, а то забыли как то, СРОВНЯЙТЕ ВСЁ ОДИН ХРЕН ВАМ ПОХЭР
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