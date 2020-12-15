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У Раді хочуть зрівняти
акцизи на автогаз і бензин

У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 16:01

“Разве владельцы автомобилей на газе ездят по дорогам как-то иначе, объезжают ямы как-то по-другому?"

а разве владельцы авто должны ездить по дорогам с ямами?
или это в порядке вещей?
короче...когда там у нас выборы?
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 16:31

  Tabak написав:
“Разве владельцы автомобилей на газе ездят по дорогам как-то иначе, объезжают ямы как-то по-другому?"

а разве владельцы авто должны ездить по дорогам с ямами?
или это в порядке вещей?
короче...когда там у нас выборы?

Очередные выборы заменят этих на других пи..ров
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 17:46

Re: У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин

Какие же антоны, платить олигархам за дорогую зелёную энергию типа в угоду экологии это нормально, а меньше сдирать акциза за Экологичный газ с простых людей им не нравится!
vanok
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:45

ещё на водку и сигареты, а то забыли как то, СРОВНЯЙТЕ ВСЁ ОДИН ХРЕН ВАМ ПОХЭР
велвел
 
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  #<12
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