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У Раді хочуть зрівняти
акцизи на автогаз і бензин

У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 16:01

“Разве владельцы автомобилей на газе ездят по дорогам как-то иначе, объезжают ямы как-то по-другому?"

а разве владельцы авто должны ездить по дорогам с ямами?
или это в порядке вещей?
короче...когда там у нас выборы?
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 16:31

  Tabak написав:
“Разве владельцы автомобилей на газе ездят по дорогам как-то иначе, объезжают ямы как-то по-другому?"

а разве владельцы авто должны ездить по дорогам с ямами?
или это в порядке вещей?
короче...когда там у нас выборы?

Очередные выборы заменят этих на других пи..ров
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 17:46

Re: У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин

Какие же антоны, платить олигархам за дорогую зелёную энергию типа в угоду экологии это нормально, а меньше сдирать акциза за Экологичный газ с простых людей им не нравится!
vanok
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:14

Прокладайте в села газові труби і піднімайте на пропан ціни. Цікаво скільки українців варять їсти на пропанових балонах? 3,4 мільйонів населення.
alexander_zibert_52
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:24

  RomanTik написав:1. Вообще-то влияние газа на экологию меньше чем бензина.


Газ на порядок вреднее действует на экологию, чем бензин. Во первых температуры выше - больше канцерогенов выделяется. Двигатель и его запчасти тоже быстрее на газу выгорают. А это выборос канцерогенов в атмосферу, более ядовитые масла и дополнительный мусор, загрязняющий экологию.

Байки про экологичность газа придуманы чтобы загнать людей на газ, не более того. Это из той-же серии, что и экологичность солнечных панелей. Про то что производство солнечных панелей экологию сильно загрязняет стараются не упоминать.

Но повышать будут не ради экологии, а просто потому что очень деньги нужны... :)
Амвросий
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  #<12
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