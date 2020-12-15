“Разве владельцы автомобилей на газе ездят по дорогам как-то иначе, объезжают ямы как-то по-другому?"
а разве владельцы авто должны ездить по дорогам с ямами?
или это в порядке вещей?
короче...когда там у нас выборы?
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Додано: Нед 20 гру, 2020 16:01
а разве владельцы авто должны ездить по дорогам с ямами?
или это в порядке вещей?
короче...когда там у нас выборы?
Додано: Нед 20 гру, 2020 16:31
Очередные выборы заменят этих на других пи..ров
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
Додано: Нед 20 гру, 2020 17:46
Re: У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин
Какие же антоны, платить олигархам за дорогую зелёную энергию типа в угоду экологии это нормально, а меньше сдирать акциза за Экологичный газ с простых людей им не нравится!
Додано: Нед 20 гру, 2020 18:14
Прокладайте в села газові труби і піднімайте на пропан ціни. Цікаво скільки українців варять їсти на пропанових балонах? 3,4 мільйонів населення.
Додано: Нед 20 гру, 2020 20:24
Газ на порядок вреднее действует на экологию, чем бензин. Во первых температуры выше - больше канцерогенов выделяется. Двигатель и его запчасти тоже быстрее на газу выгорают. А это выборос канцерогенов в атмосферу, более ядовитые масла и дополнительный мусор, загрязняющий экологию.
Байки про экологичность газа придуманы чтобы загнать людей на газ, не более того. Это из той-же серии, что и экологичность солнечных панелей. Про то что производство солнечных панелей экологию сильно загрязняет стараются не упоминать.
Но повышать будут не ради экологии, а просто потому что очень деньги нужны...
Додано: Нед 20 гру, 2020 21:26
Re: У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин
Так и про электрические авто пишут, что пипец как вредные. В общем перефразируя Архимеда - дайте мне цель и я докажу что угодно
Додано: Нед 20 гру, 2020 21:43
А все может потому что газ стоит дешевле с*** чем нефть? А может потому что у нас нет дорог? Почему вы мне с*** не платите за разбитую ходовку за погнутые диски?
Додано: Нед 20 гру, 2020 22:51
Я согласен если бензин будет стоить на уровне газа в 11 грн, а не наоборот газ на уровне бензина в 22 грн
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