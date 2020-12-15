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Додано: Пон 21 гру, 2020 08:54
Re: У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин
Додано: Пон 21 гру, 2020 09:34
Зачем ему зарплата? У него только нала больше 1 млн. долларов США.
Гетманцев Данило Олександрович
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:11
Вредные конечно, вы представляете сколько в них литиевых аккумуляторов и как их утилизировать? Производство аккумуляторов для одного электромобиля наносит экологии вред сопоставимый с выбросами автомобиля с двигателем внутреннего сгорания за период многих лет эксплуатации.
Только автомобиль на двигателе внутреннего сгорания делает выбросы постепенно, в течении многих лет и за это время они в какой-то мере природой успевают перерабатываться. А при производстве аккумуляторов для электромобилей все эти выбросы происходят сразу, еще до эксплуатации электромобиля, нанося тем самым сильнейший ущерб для экологии. А потом еще и добивая экологию отработанными аккумуляторами.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 21 гру, 2020 10:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:12
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:17
Даже если только поднять тему об отмене акцизов на энергоносители, коррупционеры и воры всех мастей кормящиеся из госбюджета и на энергетических монополиях, сразу поднимут вой и крики:
Так что это нереалистично.
Акцизы на энергоносители - это основной источник финансирования коррупции.
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