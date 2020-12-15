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У Раді хочуть зрівняти
акцизи на автогаз і бензин

У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 08:54

Re: У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин

....Ставки акцизу на автомобільний газ треба якщо не зрівнювати, то наближати до ставок на бензин,... так понизь на бензин ставку и все. ур**.
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Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 09:34

  sportikleo написав:Какая зарплата у гетманцева?

Зачем ему зарплата? У него только нала больше 1 млн. долларов США.
Гетманцев Данило Олександрович
https://declarations.com.ua/declaration ... 522e3da4b8
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:11

  Igorten написав:Так и про электрические авто пишут, что пипец как вредные. В общем перефразируя Архимеда - дайте мне цель и я докажу что угодно ;)


Вредные конечно, вы представляете сколько в них литиевых аккумуляторов и как их утилизировать? Производство аккумуляторов для одного электромобиля наносит экологии вред сопоставимый с выбросами автомобиля с двигателем внутреннего сгорания за период многих лет эксплуатации.

Только автомобиль на двигателе внутреннего сгорания делает выбросы постепенно, в течении многих лет и за это время они в какой-то мере природой успевают перерабатываться. А при производстве аккумуляторов для электромобилей все эти выбросы происходят сразу, еще до эксплуатации электромобиля, нанося тем самым сильнейший ущерб для экологии. А потом еще и добивая экологию отработанными аккумуляторами.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 21 гру, 2020 10:13, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:12

  Джон написав:....Ставки акцизу на автомобільний газ треба якщо не зрівнювати, то наближати до ставок на бензин,... так понизь на бензин ставку и все. ур**.

Может ее вообще отменить? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:17

  _hunter написав:Может ее вообще отменить? :lol:


Даже если только поднять тему об отмене акцизов на энергоносители, коррупционеры и воры всех мастей кормящиеся из госбюджета и на энергетических монополиях, сразу поднимут вой и крики:



Так что это нереалистично.

Акцизы на энергоносители - это основной источник финансирования коррупции.
Амвросий
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