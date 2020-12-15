У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин

Додано: Пон 21 гру, 2020 10:43

Ученые доказали, что концентрация загрязняющих веществ в выхлопных газах

при использовании газомоторного топлива в пять раз меньше, чем у бензина.

Природный газ выбрасывает меньше вредных веществ. В отличие от него, бензин,

к примеру, содержит серу и при сгорании выбрасывает в атмосферу вредный для

здоровья сернистый газ.

Автомобили на газе гораздо тише. Согласно замерам, работающий на этом топливе двигатель внутреннего сгорания производит шума минимум в два раза меньше,

чем мотор на бензине (тем более на дизеле). Еще один плюс газового топлива — оно

позволяет мотору медленнее изнашиваться. Газ, в отличие от бензина, не смывает

масляную пленку, которая остается на стенках цилиндров и не образует нагара в камере сгорания. В результате снижается нагрузка на элементы цилиндропоршневой

группы. Благодаря этому мотор на газе будет служить минимум на 20–30% дольше,

соответственно снижая риск возможных дорогостоящих ремонтов.

Ну и наконец, главный козырь газового топлива — оно значительно дешевле.

Цена газа в два-три раза меньше бензина или дизеля. Более точный расчет экономии зависит от того, какой тип газового топлива использовать для автомобиля,

но об этом ниже.