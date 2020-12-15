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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 08:54
Re: У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин
Додано: Пон 21 гру, 2020 09:34
Зачем ему зарплата? У него только нала больше 1 млн. долларов США.
Гетманцев Данило Олександрович
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:11
Вредные конечно, вы представляете сколько в них литиевых аккумуляторов и как их утилизировать? Производство аккумуляторов для одного электромобиля наносит экологии вред сопоставимый с выбросами автомобиля с двигателем внутреннего сгорания за период многих лет эксплуатации.
Только автомобиль на двигателе внутреннего сгорания делает выбросы постепенно, в течении многих лет и за это время они в какой-то мере природой успевают перерабатываться. А при производстве аккумуляторов для электромобилей все эти выбросы происходят сразу, еще до эксплуатации электромобиля, нанося тем самым сильнейший ущерб для экологии. А потом еще и добивая экологию отработанными аккумуляторами.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 21 гру, 2020 10:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:12
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:17
Даже если только поднять тему об отмене акцизов на энергоносители, коррупционеры и воры всех мастей кормящиеся из госбюджета и на энергетических монополиях, сразу поднимут вой и крики:
Так что это нереалистично.
Акцизы на энергоносители - это основной источник финансирования коррупции.
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:39
Газ примерно вдвое дешевле бензина. Он чище, поскольку бодяжить его дороже, чем продавать как есть.
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:42
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А вы только представьте кол-во электромобилей/аккумуляторов в них и кол-во другой техники с литиевыми аккумуляторами(телефоны, камеры, эл.игрушки, строй. оборудование). Количество литиевых аккумов в таких девайсах не сравниться с электромобилями...
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:43
Ученые доказали, что концентрация загрязняющих веществ в выхлопных газах
при использовании газомоторного топлива в пять раз меньше, чем у бензина.
Природный газ выбрасывает меньше вредных веществ. В отличие от него, бензин,
к примеру, содержит серу и при сгорании выбрасывает в атмосферу вредный для
здоровья сернистый газ.
Автомобили на газе гораздо тише. Согласно замерам, работающий на этом топливе двигатель внутреннего сгорания производит шума минимум в два раза меньше,
чем мотор на бензине (тем более на дизеле). Еще один плюс газового топлива — оно
позволяет мотору медленнее изнашиваться. Газ, в отличие от бензина, не смывает
масляную пленку, которая остается на стенках цилиндров и не образует нагара в камере сгорания. В результате снижается нагрузка на элементы цилиндропоршневой
группы. Благодаря этому мотор на газе будет служить минимум на 20–30% дольше,
соответственно снижая риск возможных дорогостоящих ремонтов.
Ну и наконец, главный козырь газового топлива — оно значительно дешевле.
Цена газа в два-три раза меньше бензина или дизеля. Более точный расчет экономии зависит от того, какой тип газового топлива использовать для автомобиля,
но об этом ниже.
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:47
когда эти идиоты будут научные статьи читать, прежде чем ляпать языком?
двоечники!!!
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:04
шутко пьяного мишутко. Газ в машине выгорает полностью, образуя пары воды и углекислого газа. Этим же газом некоторые в негазифицированных селах комфорки на кухне греют - выделялся бы яд, уже бы 50 лет все об этом знали.
Газ горит в двигателе дольше и догорает в районе выхлопных клапанов - что при частой езде на длинные дистанции (мой случай) действительно приводит к ремонту головки блока. По личному опыту, дистанция до ремонта головки составляет около 150К км, многие таксисты в городском цикле ездят и по 300К и более.
При этом ремонт головки, в зависимости от количества клапанов и прочих моментов, стоит порядка 6-12 Кгрн., при том сам ремонт никакого вреда экологии не несет - замена клапанов, колец, шлифовка головы.
Сам двигатель при работе на газу работает дольше и при вскрытии куда чище (кроме клапанов выхлопа)- сказывается отсутствие всяких примесей.
Из-за работы в более высоком температурном режиме не рекомендуется установка ГБО на турбированные машины и машины с форсированным двиглом (сиречь все современные малолитражки)
Живите теперь с этим
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