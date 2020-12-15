RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Раді хочуть зрівняти
акцизи на автогаз і бензин

У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:18

  Евгений Н. написав:Количество литиевых аккумов в таких девайсах не сравниться с электромобилями...


а теперь представьте, что количество этих аккумуляторов увеличится сразу в 10000 раз при переходе на электромомбили. Именно столько аккумуляторов только в одном электромобиле.

В США на 10 человек приходится 8 автомобилей, в Украине на 10 человек приходится 2 автомобиля. Итого в среднем на 10 человек приходится 5 автомобилей или 0.5 автомобиля на человека.

На человека нужен один телефон с одним аккумулятором. Т.е. телефонная промышленность дает загрязнение 1 аккумулятор на человека.

А автомобильная промышленнгость при переводе на электромобили будет давать загрязнение 10000 * 0.5 = 5000 аккумуляторов на 1 человека.

При этом аккумулятор от телефона никуда не девается, он плюсуется к 5000 от электромобиля.

1 аккумулятор на человека vs 5001 аккумулятор на человека - чувствуете разницу? :)
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2902
З нами з: 26.02.09
Подякував: 412 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:26

  s_radionov написав:Ученые доказали, что концентрация загрязняющих веществ в выхлопных газах при использовании газомоторного топлива в пять раз меньше, чем у бензина. Природный газ выбрасывает меньше вредных веществ.


Британские ученые доказали, что ни одно утверждение, начинающееся со слов "ученые доказали, что ..." никогда не было доказано никакими учеными :D
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2902
З нами з: 26.02.09
Подякував: 412 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:32

  sequence написав: Сам двигатель при работе на газу работает дольше и при вскрытии куда чище (кроме клапанов выхлопа)- сказывается отсутствие всяких примесей.
Из-за работы в более высоком температурном режиме не рекомендуется установка ГБО на турбированные машины и машины с форсированным двиглом (сиречь все современные малолитражки)
Живите теперь с этим


при работе на газу температуры в двигателе гораздо выше, а более высокие температуры приводят к образованию большего количества вредных веществ и канцерогенов из тех-же примесей, смазки и моторного масла, которое к слову говоря присутствует как в газовом, так и в бензиновом двигателе ;)

Более высокий температурный режим приводит к быстрому износу двигателя. Поэтому ваше утверждение о том, что двигатель на газу работает дольше - ложное.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2902
З нами з: 26.02.09
Подякував: 412 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:42

  s_radionov написав:Природный газ выбрасывает меньше вредных веществ. В отличие от него, бензин,
к примеру, содержит серу и при сгорании выбрасывает в атмосферу вредный для
здоровья сернистый газ.

когда эти идиоты будут научные статьи читать, прежде чем ляпать языком?
двоечники!!!


двоечникам давно пора бы осознать, что они живут не в 19 веке и бензиновые двигатели уже давно ушли далеко вперед от стандарта Евро-2, относительно которого ГБО действительно давало существенный выигрыш с точки зрения экологии. :wink:
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 21 гру, 2020 11:56, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2902
З нами з: 26.02.09
Подякував: 412 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:49

  s_radionov написав:Цена газа в два-три раза меньше бензина или дизеля. Более точный расчет экономии зависит от того, какой тип газового топлива использовать для автомобиля, но об этом ниже.


Вы только забыли о том, что расход газа значительно выше, чем расход бензина для одинаковой полезной работы. Не говоря о том, что большинство систем ГБО по факту не соответствует даже требованиям Евро-3. А большинство современных бензиновых автомобилей соответсвует классу Евро-4 или Евро-5 :)

так что, что-же именно наносит больше вреда экологии - бензин или газ не так уж и однозначно. И уж точно бензин на современных авто наносит меньшее зло экологии, чем газ. Особенно на дешевом и популярном оборудовании ГБО.

Про то, что износ двигателей на газе идет заметно быстрее я уж и не говорю.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2902
З нами з: 26.02.09
Подякував: 412 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У центрі Києва хочуть побудувати багаторівневі паркінги...
R2 » Нед 20 гру, 2020 18:23
2 161
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 гру, 2020 20:22
Shall
Виплату пенсій та грошової допомоги хочуть спростити
R2 » Суб 19 гру, 2020 01:16
1 237
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 гру, 2020 01:17
ruvex
У Раді пояснили, навіщо зрівнювати ціну електрики для...
R2 » Вів 15 гру, 2020 12:04
4 311
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 гру, 2020 10:50
LongRS

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91723)
21.12.2020 11:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.