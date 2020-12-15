У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин

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s_radionov написав:Ученые доказали, что концентрация загрязняющих веществ в выхлопных газах при использовании газомоторного топлива в пять раз меньше, чем у бензина. Природный газ выбрасывает меньше вредных веществ.
Британские ученые доказали, что ни одно утверждение, начинающееся со слов "ученые доказали, что ..." никогда не было доказано никакими учеными
sequence написав: Сам двигатель при работе на газу работает дольше и при вскрытии куда чище (кроме клапанов выхлопа)- сказывается отсутствие всяких примесей. Из-за работы в более высоком температурном режиме не рекомендуется установка ГБО на турбированные машины и машины с форсированным двиглом (сиречь все современные малолитражки) Живите теперь с этим
при работе на газу температуры в двигателе гораздо выше, а более высокие температуры приводят к образованию большего количества вредных веществ и канцерогенов из тех-же примесей, смазки и моторного масла, которое к слову говоря присутствует как в газовом, так и в бензиновом двигателе
Более высокий температурный режим приводит к быстрому износу двигателя. Поэтому ваше утверждение о том, что двигатель на газу работает дольше - ложное.
s_radionov написав:Природный газ выбрасывает меньше вредных веществ. В отличие от него, бензин, к примеру, содержит серу и при сгорании выбрасывает в атмосферу вредный для здоровья сернистый газ.
когда эти идиоты будут научные статьи читать, прежде чем ляпать языком? двоечники!!!
двоечникам давно пора бы осознать, что они живут не в 19 веке и бензиновые двигатели уже давно ушли далеко вперед от стандарта Евро-2, относительно которого ГБО действительно давало существенный выигрыш с точки зрения экологии.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 21 гру, 2020 11:56, всього редагувалось 1 раз.
s_radionov написав:Цена газа в два-три раза меньше бензина или дизеля. Более точный расчет экономии зависит от того, какой тип газового топлива использовать для автомобиля, но об этом ниже.
Вы только забыли о том, что расход газа значительно выше, чем расход бензина для одинаковой полезной работы. Не говоря о том, что большинство систем ГБО по факту не соответствует даже требованиям Евро-3. А большинство современных бензиновых автомобилей соответсвует классу Евро-4 или Евро-5
так что, что-же именно наносит больше вреда экологии - бензин или газ не так уж и однозначно. И уж точно бензин на современных авто наносит меньшее зло экологии, чем газ. Особенно на дешевом и популярном оборудовании ГБО.
Про то, что износ двигателей на газе идет заметно быстрее я уж и не говорю.