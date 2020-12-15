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У Раді хочуть зрівняти
акцизи на автогаз і бензин

У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин
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  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:18

  Евгений Н. написав:Количество литиевых аккумов в таких девайсах не сравниться с электромобилями...


а теперь представьте, что количество этих аккумуляторов увеличится сразу в 10000 раз при переходе на электромомбили. Именно столько аккумуляторов только в одном электромобиле.

В США на 10 человек приходится 8 автомобилей, в Украине на 10 человек приходится 2 автомобиля. Итого в среднем на 10 человек приходится 5 автомобилей или 0.5 автомобиля на человека.

На человека нужен один телефон с одним аккумулятором. Т.е. телефонная промышленность дает загрязнение 1 аккумулятор на человека.

А автомобильная промышленнгость при переводе на электромобили будет давать загрязнение 10000 * 0.5 = 5000 аккумуляторов на 1 человека.

При этом аккумулятор от телефона никуда не девается, он плюсуется к 5000 от электромобиля.

1 аккумулятор на человека vs 5001 аккумулятор на человека - чувствуете разницу? :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:26

  s_radionov написав:Ученые доказали, что концентрация загрязняющих веществ в выхлопных газах при использовании газомоторного топлива в пять раз меньше, чем у бензина.


Британские ученые доказали, что ни одно утверждение, начинающееся со слов "ученые доказали, что ..." никогда не было доказано никакими учеными :D
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 21 гру, 2020 12:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:32

  sequence написав: Сам двигатель при работе на газу работает дольше и при вскрытии куда чище (кроме клапанов выхлопа)- сказывается отсутствие всяких примесей.
Из-за работы в более высоком температурном режиме не рекомендуется установка ГБО на турбированные машины и машины с форсированным двиглом (сиречь все современные малолитражки)
Живите теперь с этим


при работе на газу температуры в двигателе гораздо выше, а более высокие температуры приводят к образованию большего количества вредных веществ и канцерогенов из тех-же примесей, смазки и моторного масла, которое к слову говоря присутствует как в газовом, так и в бензиновом двигателе ;)

Более высокий температурный режим приводит к быстрому износу двигателя. Поэтому ваше утверждение о том, что двигатель на газу работает дольше - ложное.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:42

  s_radionov написав:Природный газ выбрасывает меньше вредных веществ. В отличие от него, бензин,
к примеру, содержит серу и при сгорании выбрасывает в атмосферу вредный для
здоровья сернистый газ.

когда эти идиоты будут научные статьи читать, прежде чем ляпать языком?
двоечники!!!


двоечникам давно пора бы осознать, что они живут не в 19 веке и бензиновые двигатели уже давно ушли далеко вперед от стандарта Евро-2, относительно которого ГБО действительно давало существенный выигрыш с точки зрения экологии. :wink:
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 21 гру, 2020 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:49

  s_radionov написав:Цена газа в два-три раза меньше бензина или дизеля. Более точный расчет экономии зависит от того, какой тип газового топлива использовать для автомобиля, но об этом ниже.


Вы только забыли о том, что расход газа значительно выше, чем расход бензина для одинаковой полезной работы. Не говоря о том, что большинство систем ГБО по факту не соответствует даже требованиям Евро-3. А большинство современных бензиновых автомобилей соответсвует классу Евро-4 или Евро-5 :)

На дорогах уже практически нет старых тазов 60-80-ых годов прошлого века, по сравнению с которыми ГБО дает преимущество в экологии.

так что, что именно наносит больше вреда экологии - бензин или газ не так уж и однозначно. И уж точно бензин на современных авто наносит меньшее зло экологии, чем газ. Особенно на дешевом и популярном оборудовании ГБО.

И заметим, что износ двигателей на газе идет заметно быстрее. С ГБО вообще не рекомендуется делать резких перегазовок чтобы не угробить быстро двигатель.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 12:15

  Амвросий написав:..
Более высокий температурный режим приводит к быстрому износу двигателя. Поэтому ваше утверждение о том, что двигатель на газу работает дольше - ложное.

Износ идет там, где я указал: головка блока - тонкое место. Цену вопроса указал также.
Я не апологет авто с ГБО и при прочих равных предпочитаю гибриды, но для "средний минус" сегмента по типу городское такси или частые поездки на средние дистанции (например, Ирпень- Киев)самое оно.
При том, по экологии вообще несравнимо. Если стоишь в пробке за унылым Ланосом с ГБО, дышать куда лучше, чем за свежей бензиновой или дизельной иномаркой
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 12:50

  sequence написав: Износ идет там, где я указал: головка блока - тонкое место. Цену вопроса указал также.


износ не может идти быстрее только в одном месте. Повышенный температурный режим - это всегда снижение срока службы для любых деталей техники. Просто головка и форсунки - это слабое место, поэтому на них в первую очередь виден более быстрый выход и строя.

Но все остальные детали тоже подврегаются высоким температурам, тоесть стареют и изнашиваются точно также быстрей.

  sequence написав:При том, по экологии вообще несравнимо. Если стоишь в пробке за унылым Ланосом с ГБО, дышать куда лучше,чем за свежей бензиновой или дизельной иномаркой


не может такого быть. Обычно за таксистами на ланосах с ГБО такая вонидла стоит, что приходится рециркуляцию включать. Что они в газ мешают непонятно.

А за маршрутками типа "Богдан" вообще такая копоть идет, что ничего не видно :lol:

Но это минусы отечественного автопрома, избалованного субсидиями и доткациями за счет налогоплательщиков.

А вот когда стоишь за современными иномарками - абсолютно никакого запаха нет. И не важно дизель или бензин - даже запах не чувствуется. Потому что они практически все соответствуют стандартам не ниже Евро-4 и Евро-5. Которые ланос не сможет обеспечить даже с дорогим ГБО.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:10

  Амвросий написав:..когда стоишь за современными иномарками - абсолютно никакого запаха нет. И не важно даже дизель или бензин - даже запах не чувствуется.

запах газа есть исключительно у тех, чьи машины не обслуживаются на приличных станциях. Если бензиновую, особенно, дизельную коптилку вовремя не обслуживать, последствия (вонидла) будет куда печальней.
Проехав на газу 300К на одной машине, я имею достаточный икспириенс в эксплуатации подобных девайсов. Капремонт двигла (AWT 1.8T - расточка стенок цилиндров)я делал на 400К пробега (но ремонт головки каждые 150), не каждый дизель стока наездит.
Ездил несколько раз на такси с газом, офигевал от пробегов у людей.
При том, современные бензиновые форсированные малолитражки что для газа, та и для бензина не приспособлены - дай хоспади, 200К отъездят и на пенсию. Куда девать эту гору пластмассы и металла неясно - какая там экология!
Так чта не надо ля-ля. Экономическая и экологическая составляющая езды на газе налицо, и Ваше незнание основ органической химии - исключительно Ваша проблема. В Европе что-то об этом знают - потому и производство машин на LPG и метане стоит на потоке. На них не распространяется экологический сбор и действуют некоторые льготы.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:21

  sequence написав: Так чта не надо ля-ля. Экономическая и экологическая составляющая езды на газе налицо, и Ваше незнание основ органической химии - исключительно Ваша проблема.


Она была-бы налицо, если бы на дорогах были древние тазы со стандартами Евро-2 и ниже. Такие тазы есть, но это в основном отечественный автохлам. И то, те-же новые ланосы с целым катализатором более менее чистые и не уступают по экологии ГБО.

Гораздо большую пользу для экологии принесла бы отмена пошлин на импорт новых нормальных автомобилей и прекращение субсидий и дотаций на автохлам производимый олигархами.
Амвросий
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