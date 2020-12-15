У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин

Додано: Пон 21 гру, 2020 12:50

sequence написав: Износ идет там, где я указал: головка блока - тонкое место. Цену вопроса указал также. Износ идет там, где я указал: головка блока - тонкое место. Цену вопроса указал также.

sequence написав: При том, по экологии вообще несравнимо. Если стоишь в пробке за унылым Ланосом с ГБО, дышать куда лучше,чем за свежей бензиновой или дизельной иномаркой При том, по экологии вообще несравнимо. Если стоишь в пробке за унылым Ланосом с ГБО, дышать куда лучше,чем за свежей бензиновой или дизельной иномаркой

износ не может идти быстрее только в одном месте. Повышенный температурный режим - это всегда снижение срока службы для любых деталей техники. Просто головка и форсунки - это слабое место, поэтому на них в первую очередь виден более быстрый выход и строя.Но все остальные детали тоже подврегаются высоким температурам, тоесть стареют и изнашиваются точно также быстрей.не может такого быть. Обычно за таксистами на ланосах с ГБО такая вонидла стоит, что приходится рециркуляцию включать. Что они в газ мешают непонятно.А за маршрутками типа "Богдан" вообще такая копоть идет, что ничего не видноНо это минусы отечественного автопрома, избалованного субсидиями и доткациями за счет налогоплательщиков.А вот когда стоишь за современными иномарками - абсолютно никакого запаха нет. И не важно дизель или бензин - даже запах не чувствуется. Потому что они практически все соответствуют стандартам не ниже Евро-4 и Евро-5. Которые ланос не сможет обеспечить даже с дорогим ГБО.