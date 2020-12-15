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У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:44
Амвросий написав:
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Меньше слушайте что вам вещают продажные СМИ олигархов заинтересованных в продаже газа
заметьте, нигде не сказано, что причиной является экологический фактор. Основная причина низкой популярности там - мнимая боязнь "взрывоопасности" и крайне слабое покрытие сети заправок. Там есть новая инициатива - водородные движки, но, боюсь, участь будет такая же. Народ там очень инертный: во многих странах, типа Германии, доля расчетов наличкой доминирует - традиционное общество, однако, с медленным и дорогим интернетом и стереотипами
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:54
sequence написав:
Бутан - формула C4H10
Пропан - C₃H₈
Окисление (горение) приводит к образованию паров воды и углекислый газ. Найдите здесь примеси тяжелых металлов и серы - их нет
С таким-же успехом можно кричать что любая электростанция вырабатывает энергию из топлива по формуле E = mc^2. Вы ведь не будете спорить что в топливе заключена энергия E = mc^2? Но то что электростанция вырабатывает из топлива столько-же энергии это ложь.
вы не сферического коня в вакууме исследуйте (идеальную формулу пропана или бутана), а реальные выбросы. Тот-же газ содержит примеси серы и много другого. В двигателе помимо топлива есть еще смазочные материалы, масло и др. Которые сгорают при работе двигателя и попадают в атмосферу с выхлопными газами. Выбросы в значительной мере зависят от качества формирования топливной смеси.
Но вы почему-то об этом забываете и пытаетесь исследовать формулу идеального газа, которого в природе практически не бывает. Вы почему-то пытаетесь исследовать формулу иделаьного газа в идеальных лабораторных условиях весьма далеких от реальных двигателей.
Вы почему-то забываете, что многие ставят дешевое ГБО, с которым нормы выбросов в лучшем случае на уровне Евро-3. В то время как у новых бензиновых автомобилей, практически у всех Евро-5.
И это сравнение реальных выбросов, измеренных на реальных автомобилях. А не на сферических конях в вакууме и не на химии идеально чистых газов в идеальных лабораторных условиях.
Точно также и с экономией цены на газе - сравнивают цену на газ и бензин, но забывают учесть что на выполнение одной и той-же работы расход газа будет раза в два выше. А кроме того, повышенный износ деталей двигателя потребует лишних затрат на ремонты и обслуживание. А это тоже финансовые расходы. Но вы все это пытаетесь игнорировать.
Если же отбросить пропагандисткую и маркетинговую шелуху, то уровень выбросов у современных бензиновых и газовых автомобилей уровня Евро-5 примерно на одном уровне. И все эти басни про экологию и выбросы - не более чем маркетинговая лапша на уши.
И экология электромобилей - это тоже маркетинг. В центре города электромобиль может и дает преимущество в выбросах. Но если учесть производство, цену и реальную эффективность электромобилей, то их преимущества сразу улетучиваются.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Пон 21 гру, 2020 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 14:06
Амвросий написав:
..
Если же отбросить пропагандисткую и маркетинговую шелуху, то уровень выбросов у современных бензиновых и газовых автомобилей уровня Евро-5 примерно на одном уровне. И все эти басни про экологию и выбросы - не более чем маркетинговая лапша на уши.
у вас удивительный талант писать обо всем и ниачем. Нигде никакой подтверждающей информации, ссылок, еще чего-то. Попробуйте опровергнуть следующее:
По сравнению с дизтопливом:
- 90 % меньше твердых частиц,
- 90 % меньше оксидов азота,
- 60 % меньше углекислого газа СО2,
- Сжиженный Нефтяной Газ не загрязняет почву, потому что не растворяется в воде.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 14:17
sequence написав:
у вас удивительный талант писать обо всем и ниачем. Нигде никакой подтверждающей информации, ссылок, еще чего-то. Попробуйте опровергнуть следующее:
По сравнению с дизтопливом:
- 90 % меньше твердых частиц,
- 90 % меньше оксидов азота,
- 60 % меньше углекислого газа СО2,
- Сжиженный Нефтяной Газ не загрязняет почву, потому что не растворяется в воде.
Стандарты нацелены на измерение конкретных параметров загрязнения конкретных автомобилей. И если бензиновый автомобиль соответствует стандарту Евро-5, а автомобиль с ГБО стандарту Евро-3, то последний дает больше загрязнений. И это факт подтвержденный измерениями реальной измерительной аппаратурой для реального автомобиля с реальными официальными документами с печатями, подписями, перечнем аппаратуры и датами её поверки. Вы это понимаете?
Стандарт интересуют конкретные измерения конкретных параметров на конкретном автомобиле, а не ваши абстрактные рассуждения о том что некий абстрактный конь в вакууме круглее квадратного осла в сингулярности
Вы понимаете разницу между вашими абстрактными, ничем не подтвержденными рассуждениями и конкретными протоколами испытаний и сертификатами соответствия нормам выбросов конкретного типа автомобиля?
Надеюсь я ясно изъясняю?
Если вольтметр показывает заряд батареи 11 Вольт, вольтметр поверен в центре метрологии. А продавец утверждает что батарея на самом деле 12 Вольтовая, просто Вольты у неё более честные, потому что это батарея из солей добытых девственницами с помощью древних алхимических ритуалов. Вы кому поверите - продавцу или вольтметру?
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Амвросий
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