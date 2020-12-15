У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин

Додано: Пон 21 гру, 2020 13:54

sequence написав: Бутан - формула C4H10

Пропан - C₃H₈

Окисление (горение) приводит к образованию паров воды и углекислый газ. Найдите здесь примеси тяжелых металлов и серы - их нет Бутан - формула C4H10Пропан - C₃H₈Окисление (горение) приводит к образованию паров воды и углекислый газ. Найдите здесь примеси тяжелых металлов и серы - их нет

С таким-же успехом можно кричать что любая электростанция вырабатывает энергию из топлива по формуле E = mc^2. Вы ведь не будете спорить что в топливе заключена энергия E = mc^2? Но то что электростанция вырабатывает из топлива столько-же энергии это ложь.вы не сферического коня в вакууме исследуйте (идеальную формулу пропана или бутана), а реальные выбросы. Тот-же газ содержит примеси серы и много другого. В двигателе помимо топлива есть еще смазочные материалы, масло и др. Которые сгорают при работе двигателя и попадают в атмосферу с выхлопными газами. Выбросы в значительной мере зависят от качества формирования топливной смеси.Но вы почему-то об этом забываете и пытаетесь исследовать формулу идеального газа, которого в природе практически не бывает. Вы почему-то пытаетесь исследовать формулу иделаьного газа в идеальных лабораторных условиях весьма далеких от реальных двигателей.Вы почему-то забываете, что многие ставят дешевое ГБО, с которым нормы выбросов в лучшем случае на уровне Евро-3. В то время как у новых бензиновых автомобилей, практически у всех Евро-5.И это сравнение реальных выбросов, измеренных на реальных автомобилях. А не на сферических конях в вакууме и не на химии идеально чистых газов в идеальных лабораторных условиях.Точно также и с экономией цены на газе - сравнивают цену на газ и бензин, но забывают учесть что на выполнение одной и той-же работы расход газа будет раза в два выше. А кроме того, повышенный износ деталей двигателя потребует лишних затрат на ремонты и обслуживание. А это тоже финансовые расходы. Но вы все это пытаетесь игнорировать.Если же отбросить пропагандисткую и маркетинговую шелуху, то уровень выбросов у современных бензиновых и газовых автомобилей уровня Евро-5 примерно на одном уровне. И все эти басни про экологию и выбросы - не более чем маркетинговая лапша на уши.И экология электромобилей - это тоже маркетинг. В центре города электромобиль может и дает преимущество в выбросах. Но если учесть производство, цену и реальную эффективность электромобилей, то их преимущества сразу улетучиваются.