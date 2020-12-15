У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин

Додано: Пон 21 гру, 2020 17:43

unicdima написав: Газ сам по себе чище бензина, не имея всяких примесей типа серы, поэтому ОГ гораздо экологичнее. Газ сам по себе чище бензина, не имея всяких примесей типа серы, поэтому ОГ гораздо экологичнее.

в газе порядка 10% примесей, в том числе и серы. А в паршивом газе и больше.Чушь - это бездумно твердить, что газ чище только потому что это газ. Повторяя навешанную на уши лапшу из рекламных роликов. Вместо того чтобы учесть оборудование, настройку, качество топлива и другие факторы.Если сравнивать со старым карбюраторным жигулём залитым бадягой намешанной в ближайшем подвале, с клубами чёрного вонючего дыма из выхлопной трубы, то конечно газ с большой вероятностью будет чище. И то, гдето на 30%. Но много вы видите на улицах старых карбюраторных жигулей?Если сравнивать автомобили соответствующие нормам Евро-5 и Евро-6. То разницы в чистоте между ГБО и бензином практически нет.Новые бензиновые иномарки практически все идут с такими нормами. А вот ГБО ставят из экономии на дешевый автохлам, да ещё и экономят на оборудовании. Так что далеко не факт что окажется чище и выгоднее. Особенно, если учесть еще и расходы на ремонт и обслуживание двигателя.