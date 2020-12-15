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У Раді хочуть зрівняти
акцизи на автогаз і бензин

У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин
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  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:03

  Амвросий написав:..
Вас сам факт не настораживает - почему в развитых странах используют бензин и дизель. А в странах третьего мира так популярно ГБО?

не, не настораживает сей факт. Как и не настораживает активный переход на литий. До лития пробовали (ТАМ) на метане и LPG, не зашло.
Как зайдет литий или водород на этом этапе сказать сложно. Несмотря на то, что почти все ведущие автопроизводители заявили о прекращении использования ДВС с кубырнаццатого года.
И во многих больших городах, вроде бы в Германии, есть запрет на дизеля ниже Евро-6, сиречь с мочевиной в комплекте
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:21

  sequence написав: Как зайдет литий или водород на этом этапе сказать сложно. Несмотря на то, что почти все ведущие автопроизводители заявили о прекращении использования ДВС с кубырнаццатого года.


плохо зайдет. Судя по всему весь хайп с электромобилями был поднят просто чтобы развить эту область промышленности для военки. Видимо военке нужны дешевые аккумы. Чтобы списать часть расходов на развитие этой отрасли за счет ширпотреба и запустили хайп с электромобилями. Некондицию от военки опять-же нужно куда-то сбывать, какраз в ширпотреб на теслы пойдет. Я так думаю.

Потому что технологии еще не готовы к гладкому переходу на электромобили. Слишком много минусов и нестыковок, которые стараются перекрыть хайпом и моднявостью. :)

  sequence написав:И во многих больших городах, вроде бы в Германии, есть запрет на дизеля ниже Евро-6, сиречь с мочевиной в комплекте


И не только, в современном мире довольно много лишних и ненужных ограничений вводится, просто чтобы занять лишнее население работой. Продвигается это само собой под предлогом зеленых технологий и заботой об экологии. Но по сути к экологии это практически не имеет отношения.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 21 гру, 2020 17:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:21

  sequence написав: шутко пьяного мишутко. Газ в машине выгорает полностью, образуя пары воды и углекислого газа. Этим же газом некоторые в негазифицированных селах комфорки на кухне греют - выделялся бы яд, уже бы 50 лет все об этом знали.
Газ горит в двигателе дольше и догорает в районе выхлопных клапанов - что при частой езде на длинные дистанции (мой случай) действительно приводит к ремонту головки блока. По личному опыту, дистанция до ремонта головки составляет около 150К км, многие таксисты в городском цикле ездят и по 300К и более.
При этом ремонт головки, в зависимости от количества клапанов и прочих моментов, стоит порядка 6-12 Кгрн., при том сам ремонт никакого вреда экологии не несет - замена клапанов, колец, шлифовка головы.
Сам двигатель при работе на газу работает дольше и при вскрытии куда чище (кроме клапанов выхлопа)- сказывается отсутствие всяких примесей.
Из-за работы в более высоком температурном режиме не рекомендуется установка ГБО на турбированные машины и машины с форсированным двиглом (сиречь все современные малолитражки)
Живите теперь с этим

Не указано какой двигатель, количество клапанов, наличие-отсутствие гидрокомпенсаторов, своевременность прохождения ТО ГБО, все это влияет на голову.
Рено ставит ГБО на малолитражки Логан и Сандеро без потери заводской гарантии, Шкода выпускает Октавию с заводским ГБО.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:28

  unicdima написав:Рено ставит ГБО на малолитражки Логан и Сандеро без потери заводской гарантии, Шкода выпускает Октавию с заводским ГБО.


При штатной комплектации все заметно сильно отличается от того что местные мастера могут установить.

Газ приводит к более высокому температурному режиму, по другому работает смазка, растворение пленки на поверхности цилиндров, худшее охлаждение при испарении, другие режимы работы двигателя. Более длительное горение прожигает клапана и т.д. и т.п. При штатной комплектации это все учитывается и ставится много других комплектующих, специально под газ. Об этих особенностях установщики в местных сервисах часто даже не задумываются и не подозревают. :)

Если сравнивать заводскую комплектацию ГБО и бензин, то они будут плюс-минус одинаковы по выбросам и эффективности. Но ГБО в то-же время более опасно, поэтому не пользуется спросом у людей не желающих ездить на баллонах с газом. В странах с холодной зимой, газ плох еще и тем что завестись в холод проблематично. Ещё масса баллона добавляет лишний расход, за счет перевозки лишнего груза.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:42

  Амвросий написав:Газ на порядок вреднее действует на экологию, чем бензин. Во первых температуры выше - больше канцерогенов выделяется. Двигатель и его запчасти тоже быстрее на газу выгорают. А это выборос канцерогенов в атмосферу, более ядовитые масла и дополнительный мусор, загрязняющий экологию.

Байки про экологичность газа придуманы чтобы загнать людей на газ, не более того. Это из той-же серии, что и экологичность солнечных панелей. Про то что производство солнечных панелей экологию сильно загрязняет стараются не упоминать.

Но повышать будут не ради экологии, а просто потому что очень деньги нужны... :)

Чушь сплошная.
Газ сгорает полнее, поэтому ОГ чище. Газ сам по себе чище бензина, не имея всяких примесей типа серы, поэтому ОГ гораздо экологичнее. Бензин и его примеси приводят к более быстрому "старению" масла чем на газу, приводят к быстрейшему коксованию и образованию нагара. Газ не смывает масляную пленку с цилиндров, поэтому ресурс выходит выше. Газ имеет более высокое октановое число, поэтому нет детонации и соответственно увеличивается ресурс.
Я недавно менял поддон, так он чистенький как на новой машине, это на пробеге 250тыс. никаких отложений как на бензине или дизеле.
Большинство мифов про газ исходят из первых поколений ГБО и неквалифицированного обслуживания.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:43

  unicdima написав:Газ сам по себе чище бензина, не имея всяких примесей типа серы, поэтому ОГ гораздо экологичнее.


в газе порядка 10% примесей, в том числе и серы. А в паршивом газе и больше.

Чушь - это бездумно твердить, что газ чище только потому что это газ. Повторяя навешанную на уши лапшу из рекламных роликов. Вместо того чтобы учесть оборудование, настройку, качество топлива и другие факторы.

Если сравнивать со старым карбюраторным жигулём залитым бадягой намешанной в ближайшем подвале, с клубами чёрного вонючего дыма из выхлопной трубы, то конечно газ с большой вероятностью будет чище. И то, гдето на 30%. Но много вы видите на улицах старых карбюраторных жигулей?

Если сравнивать автомобили соответствующие нормам Евро-5 и Евро-6. То разницы в чистоте между ГБО и бензином практически нет.

Новые бензиновые иномарки практически все идут с такими нормами. А вот ГБО ставят из экономии на дешевый автохлам, да ещё и экономят на оборудовании. Так что далеко не факт что окажется чище и выгоднее. Особенно, если учесть еще и расходы на ремонт и обслуживание двигателя.
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