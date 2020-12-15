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У Раді хочуть зрівняти акцизи на автогаз і бензин
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Додано: Пон 21 гру, 2020 17:03
Амвросий написав:
..
Вас сам факт не настораживает - почему в развитых странах используют бензин и дизель. А в странах третьего мира так популярно ГБО?
не, не настораживает сей факт. Как и не настораживает активный переход на литий. До лития пробовали (ТАМ) на метане и LPG, не зашло.
Как зайдет литий или водород на этом этапе сказать сложно. Несмотря на то, что почти все ведущие автопроизводители заявили о прекращении использования ДВС с кубырнаццатого года.
И во многих больших городах, вроде бы в Германии, есть запрет на дизеля ниже Евро-6, сиречь с мочевиной в комплекте
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Додано: Пон 21 гру, 2020 17:21
sequence написав:
Как зайдет литий или водород на этом этапе сказать сложно. Несмотря на то, что почти все ведущие автопроизводители заявили о прекращении использования ДВС с кубырнаццатого года.
плохо зайдет. Судя по всему весь хайп с электромобилями был поднят просто чтобы развить эту область промышленности для военки. Видимо военке нужны дешевые аккумы. Чтобы списать часть расходов на развитие этой отрасли за счет ширпотреба и запустили хайп с электромобилями. Некондицию от военки опять-же нужно куда-то сбывать, какраз в ширпотреб на теслы пойдет. Я так думаю.
Потому что технологии еще не готовы к гладкому переходу на электромобили. Слишком много минусов и нестыковок, которые стараются перекрыть хайпом и моднявостью.
sequence написав:
И во многих больших городах, вроде бы в Германии, есть запрет на дизеля ниже Евро-6, сиречь с мочевиной в комплекте
И не только, в современном мире довольно много лишних и ненужных ограничений вводится, просто чтобы занять лишнее население работой. Продвигается это само собой под предлогом зеленых технологий и заботой об экологии. Но по сути к экологии это практически не имеет отношения.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Пон 21 гру, 2020 17:33, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 17:21
sequence написав:
шутко пьяного мишутко. Газ в машине выгорает полностью, образуя пары воды и углекислого газа. Этим же газом некоторые в негазифицированных селах комфорки на кухне греют - выделялся бы яд, уже бы 50 лет все об этом знали.
Газ горит в двигателе дольше и догорает в районе выхлопных клапанов - что при частой езде на длинные дистанции (мой случай) действительно приводит к ремонту головки блока. По личному опыту, дистанция до ремонта головки составляет около 150К км, многие таксисты в городском цикле ездят и по 300К и более.
При этом ремонт головки, в зависимости от количества клапанов и прочих моментов, стоит порядка 6-12 Кгрн., при том сам ремонт никакого вреда экологии не несет - замена клапанов, колец, шлифовка головы.
Сам двигатель при работе на газу работает дольше и при вскрытии куда чище (кроме клапанов выхлопа)- сказывается отсутствие всяких примесей.
Из-за работы в более высоком температурном режиме не рекомендуется установка ГБО на турбированные машины и машины с форсированным двиглом (сиречь все современные малолитражки)
Живите теперь с этим
Не указано какой двигатель, количество клапанов, наличие-отсутствие гидрокомпенсаторов, своевременность прохождения ТО ГБО, все это влияет на голову.
Рено ставит ГБО на малолитражки Логан и Сандеро без потери заводской гарантии, Шкода выпускает Октавию с заводским ГБО.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 17:28
unicdima написав:
Рено ставит ГБО на малолитражки Логан и Сандеро без потери заводской гарантии, Шкода выпускает Октавию с заводским ГБО.
При штатной комплектации все заметно сильно отличается от того что местные мастера могут установить.
Газ приводит к более высокому температурному режиму, по другому работает смазка, растворение пленки на поверхности цилиндров, худшее охлаждение при испарении, другие режимы работы двигателя. Более длительное горение прожигает клапана и т.д. и т.п. При штатной комплектации это все учитывается и ставится много других комплектующих, специально под газ. Об этих особенностях установщики в местных сервисах часто даже не задумываются и не подозревают.
Если сравнивать заводскую комплектацию ГБО и бензин, то они будут плюс-минус одинаковы по выбросам и эффективности. Но ГБО в то-же время более опасно, поэтому не пользуется спросом у людей не желающих ездить на баллонах с газом. В странах с холодной зимой, газ плох еще и тем что завестись в холод проблематично. Ещё масса баллона добавляет лишний расход, за счет перевозки лишнего груза.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 17:42
Амвросий написав:
Газ на порядок вреднее действует на экологию, чем бензин. Во первых температуры выше - больше канцерогенов выделяется. Двигатель и его запчасти тоже быстрее на газу выгорают. А это выборос канцерогенов в атмосферу, более ядовитые масла и дополнительный мусор, загрязняющий экологию.
Байки про экологичность газа придуманы чтобы загнать людей на газ, не более того. Это из той-же серии, что и экологичность солнечных панелей. Про то что производство солнечных панелей экологию сильно загрязняет стараются не упоминать.
Но повышать будут не ради экологии, а просто потому что очень деньги нужны...
Чушь сплошная.
Газ сгорает полнее, поэтому ОГ чище. Газ сам по себе чище бензина, не имея всяких примесей типа серы, поэтому ОГ гораздо экологичнее. Бензин и его примеси приводят к более быстрому "старению" масла чем на газу, приводят к быстрейшему коксованию и образованию нагара. Газ не смывает масляную пленку с цилиндров, поэтому ресурс выходит выше. Газ имеет более высокое октановое число, поэтому нет детонации и соответственно увеличивается ресурс.
Я недавно менял поддон, так он чистенький как на новой машине, это на пробеге 250тыс. никаких отложений как на бензине или дизеле.
Большинство мифов про газ исходят из первых поколений ГБО и неквалифицированного обслуживания.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Додано: Пон 21 гру, 2020 17:43
unicdima написав:
Газ сам по себе чище бензина, не имея всяких примесей типа серы, поэтому ОГ гораздо экологичнее.
в газе порядка 10% примесей, в том числе и серы. А в паршивом газе и больше.
Чушь - это бездумно твердить, что газ чище только потому что это газ. Повторяя навешанную на уши лапшу из рекламных роликов. Вместо того чтобы учесть оборудование, настройку, качество топлива и другие факторы.
Если сравнивать со старым карбюраторным жигулём залитым бадягой намешанной в ближайшем подвале, с клубами чёрного вонючего дыма из выхлопной трубы, то конечно газ с большой вероятностью будет чище. И то, может на 30%. Но много вы видите на улицах старых карбюраторных жигулей?
Если сравнивать автомобили соответствующие нормам Евро-5 и Евро-6. То разницы в чистоте между ГБО и бензином практически нет.
Новые бензиновые иномарки практически все идут с такими нормами. А вот ГБО ставят из экономии на дешевый автохлам, да ещё и экономят на оборудовании. Так что далеко не факт что окажется чище и выгоднее. Особенно, если учесть еще и расходы на ремонт и обслуживание двигателя, который изначально с завода шел в бензиновой комплектации.
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