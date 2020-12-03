Під час онлайн-покупок варто перевіряти інтернет-магазини, а також - не перераховувати завдаток на банківську картку.
Дивися повний текст Як не натрапити на шахраїв під час онлайн-покупок.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 11:00
Як не натрапити на шахраїв під час онлайн-покупок
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Дивися повний текст Як не натрапити на шахраїв під час онлайн-покупок.
Додано: Нед 20 гру, 2020 11:00
Интересно. А такие покупатели жить не боятся?
Я бы никогда не захотел чтобы у меня были такие покупатели. Как правило, чем больше ноет, тем больше с ним потом проблем. У нытиков чаще брак попадается. Их Бог что ли наказывает? :D
Также из практики можно разбить территорию страны на некоторые части по доверию.
1. Есть часть где продавцу не доверяют, хотя сами часто обманывают своих клиентов. И что характерно, очень сильно верующие. Обманывают и тут же бегут грехи отмаливать. Как правило, в основном наложенный платеж.
2. Есть где хотят обмануть в извращенной форме, так сказать за копейку в церкви....С целью экономии деньги на Приват, но иногда хотят типа наложкой без наложки и после просмотра в отделении перевозчика деньги на приват. Такая себе ОЛХ доставка.
3. И есть где доверяют тебе по полной. На денег сколько надо, только дай то что мне подходит.
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