Як не натрапити на шахраїв під час онлайн-покупок

Додано: Нед 20 гру, 2020 11:00

Интересно. А такие покупатели жить не боятся?

Я бы никогда не захотел чтобы у меня были такие покупатели. Как правило, чем больше ноет, тем больше с ним потом проблем. У нытиков чаще брак попадается. Их Бог что ли наказывает? :D

Также из практики можно разбить территорию страны на некоторые части по доверию.



1. Есть часть где продавцу не доверяют, хотя сами часто обманывают своих клиентов. И что характерно, очень сильно верующие. Обманывают и тут же бегут грехи отмаливать. Как правило, в основном наложенный платеж.



2. Есть где хотят обмануть в извращенной форме, так сказать за копейку в церкви....С целью экономии деньги на Приват, но иногда хотят типа наложкой без наложки и после просмотра в отделении перевозчика деньги на приват. Такая себе ОЛХ доставка.



3. И есть где доверяют тебе по полной. На денег сколько надо, только дай то что мне подходит.