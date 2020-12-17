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ДТП через ожеледицю: як
водієві отримати компенсацію

ДТП через ожеледицю: як водієві отримати компенсацію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:38

ДТП через ожеледицю: як водієві отримати компенсацію

Пропонуємо до обговорення:
Слизькі дороги стали причиною майже 1,5 тис. ДТП по всій країні. Багатьох водіїв, які виявились заручниками таких погодних умов, цікавить чи існує механізм стягнення шкоди за збитки спричинені ожеледицею.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:38

Потом пойти со всем этим в уборную и подтереться.

Когда ты едешь на зеленый свет светофора и тебе прилетает в бочину, то ты можешь быть виновным потому, что начал движение не убедившись что тебе не прилетит в бочину. Так на светофоре копы развели моего кума.
Скорость и дистанцию нужно выбирать такую, при которой не должно случиться аварийных ситуаций. Точка. И эти слова перекрывают все ваши погодные условия и состояния дорог.

Нельзя казнить помиловать.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:21

Вышеизложенный "алгоритм"похож на "докажи,что ты не дурак".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:33

Re: ДТП через ожеледицю: як водієві отримати компенсацію

[Крім цього, можна замовити проведення комплексної судової дорожньо-технічної та автотехнічної експертизи] и такая экспертиза будет стоить от 10кгрн. И зачем фиксировать вызов в СК, если в п.4 подпвать в суд?
GALeon
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