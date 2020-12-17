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ДТП через ожеледицю: як водієві отримати компенсацію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 гру, 2020 12:38
Пропонуємо до обговорення:
Слизькі дороги стали причиною майже 1,5 тис. ДТП по всій країні. Багатьох водіїв, які виявились заручниками таких погодних умов, цікавить чи існує механізм стягнення шкоди за збитки спричинені ожеледицею.
Дивися повний текст ДТП через ожеледицю: як водієві отримати компенсацію
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R2
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Додано: Нед 20 гру, 2020 12:38
Потом пойти со всем этим в уборную и подтереться.
Когда ты едешь на зеленый свет светофора и тебе прилетает в бочину, то ты можешь быть виновным потому, что начал движение не убедившись что тебе не прилетит в бочину. Так на светофоре копы развели моего кума.
Скорость и дистанцию нужно выбирать такую, при которой не должно случиться аварийных ситуаций. Точка. И эти слова перекрывают все ваши погодные условия и состояния дорог.
Нельзя казнить помиловать.
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p_a_l
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Додано: Нед 20 гру, 2020 13:21
Вышеизложенный "алгоритм"похож на "докажи,что ты не дурак".
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sena_2008atp
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Додано: Нед 20 гру, 2020 13:33
[Крім цього, можна замовити проведення комплексної судової дорожньо-технічної та автотехнічної експертизи] и такая экспертиза будет стоить от 10кгрн. И зачем фиксировать вызов в СК, если в п.4 подпвать в суд?
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GALeon
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Додано: Нед 20 гру, 2020 20:23
Написали б просто НИКАК и все.
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Shall
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