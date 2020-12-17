ДТП через ожеледицю: як водієві отримати компенсацію

Додано: Пон 21 гру, 2020 11:22

работала в страховой на выплатах....

мы выплачивали за повреждение градом, после справки с гидрометеоцентра, что в данное время на данной территории был град. Ну это ещё куда ни шло, мы ж регресс никому не применяли, наш риск как страховой - риск и риск. Такой уж бизнес.

Тут можно взять справку о гололёде....и то, не факт, что гидрометео отслеживает именно состояние дорог, а не осадки.

Ну а подать в суд на укравтодор....а вы уверены, что судья не применит пункта "непреодолимая сила и форс-мажор", это ж не яма на дороге без ограждений....это гололёд...минус за часик опустился - ледком и схватился весь город - что украавтодор должен был делать? песочком посыпать?? Более, чем уверена, что со своей стороны, они сделали "всё возможное" - по радио пускали звуковой ряд, что на дороге гололёд, постарайтесь остаться дома.

Вот и весь ответ, что вас ждёт в суде.