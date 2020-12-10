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Українцям пропонують підробіток на свята: кому платять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 гру, 2020 12:39
Пропонуємо до обговорення:
В Україні збільшилася кількість пропозицій підробітків на новорічні свята. Роботодавці пропонують оплату до 600 грн в день.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 12:39
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