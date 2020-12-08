RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні цьогоріч вже
ліквідовано 14 банків (список)

В Україні цьогоріч вже ліквідовано 14 банків (список)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:22

В Україні цьогоріч вже ліквідовано 14 банків (список)

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила заступниця директора-розпорядника ФГВФО Ольга Білай.

Дивися повний текст В Україні цьогоріч вже ліквідовано 14 банків (список).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91741
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Haborym і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кому в Україні готові платити понад 100 тис. грн на місяць
R2 » Суб 19 гру, 2020 16:18
9 535
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 гру, 2020 13:19
Faceless
В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 08 гру, 2020 09:44
32 2995
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 гру, 2020 17:05
_hunter
ТОП-10 найпопулярніших електромобілів в Україні
R2 » П'ят 18 гру, 2020 10:56
3 178
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 16:14
asurovv960

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27552)
20.12.2020 13:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.