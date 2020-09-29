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SkyUp приєднався до
сервісу SmartTicket

SkyUp приєднався до сервісу SmartTicket
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 15:15

SkyUp приєднався до сервісу SmartTicket

Пропонуємо до обговорення:
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines приєдналася до сервісу єдиного е-квитка на транспорт SmartTicket.

Дивися повний текст SkyUp приєднався до сервісу SmartTicket.
R2
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