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Чверть товарів на українському
ринку є "сірим імпортом"...

Чверть товарів на українському ринку є "сірим імпортом"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 16:24

Чверть товарів на українському ринку є "сірим імпортом"...

Пропонуємо до обговорення:
Чверть усіх товарів на ринку України завезли за заниженою вартістю з метою сплати менших податків - частка залишається незмінною з 2018 року.

Дивися повний текст Чверть товарів на українському ринку є \"сірим імпортом\" - дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 16:24

Ну не всем же телевизоры с реальной ценой в 10 тыс завозить в белую и продавать по 25 тыс.
p_a_l
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