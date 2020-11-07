Чверть усіх товарів на ринку України завезли за заниженою вартістю з метою сплати менших податків - частка залишається незмінною з 2018 року.
Дивися повний текст Чверть товарів на українському ринку є \"сірим імпортом\" - дослідження.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 16:24
Чверть товарів на українському ринку є "сірим імпортом"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чверть товарів на українському ринку є \"сірим імпортом\" - дослідження.
Додано: Нед 20 гру, 2020 16:24
Ну не всем же телевизоры с реальной ценой в 10 тыс завозить в белую и продавать по 25 тыс.
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