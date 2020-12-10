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Хто постраждає найбільше від
локдауну у січні - думка...

Хто постраждає найбільше від локдауну у січні - думка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 16:31

Хто постраждає найбільше від локдауну у січні - думка...

Пропонуємо до обговорення:
Жорсткий карантин у січні погіршить ситуацію із безробіттям, найбільше це відчує сфера послуг.

Дивися повний текст Хто постраждає найбільше від локдауну у січні - думка експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 16:31

Зачем вводить локдаун если заболеваемость падает?
Это голодомор от зеленского&Ко что бы окончательно добить малый бизнес?
straponesa
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