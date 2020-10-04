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Хто звільняється від
сплати податку на землю

Хто звільняється від сплати податку на землю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 16:58

Хто звільняється від сплати податку на землю

Пропонуємо до обговорення:
Згідно ст. 281 Податкового кодексу України.

Дивися повний текст Хто звільняється від сплати податку на землю.
R2
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