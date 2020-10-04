Згідно ст. 281 Податкового кодексу України.
Дивися повний текст Хто звільняється від сплати податку на землю.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 гру, 2020 16:58
Хто звільняється від сплати податку на землю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто звільняється від сплати податку на землю.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|