|
|
У центрі Києва хочуть побудувати багаторівневі паркінги...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 гру, 2020 18:23
Пропонуємо до обговорення:
Департамент транспортної інфраструктури КМДА планує облаштувати багаторівневі паркінги в центрі Києва.
Дивися повний текст У центрі Києва хочуть побудувати багаторівневі паркінги (адреси)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91747
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 20 гру, 2020 18:24
Без комментариев, просто клоуны балабооы
-
kdevil
-
-
- Повідомлень: 31
- З нами з: 25.09.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|13
|832
|
|
|1
|236
|
Суб 19 гру, 2020 01:17
ruvex
|
|1
|98
|
Чет 17 гру, 2020 13:14
p_a_l