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У центрі Києва хочуть побудувати
багаторівневі паркінги...

У центрі Києва хочуть побудувати багаторівневі паркінги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:23

У центрі Києва хочуть побудувати багаторівневі паркінги...

Пропонуємо до обговорення:
Департамент транспортної інфраструктури КМДА планує облаштувати багаторівневі паркінги в центрі Києва.

Дивися повний текст У центрі Києва хочуть побудувати багаторівневі паркінги (адреси).
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:24

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