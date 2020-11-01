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Чи може роботодавець за
власним бажанням звільнити...

Чи може роботодавець за власним бажанням звільнити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:32

Чи може роботодавець за власним бажанням звільнити...

Пропонуємо до обговорення:
Жінки та особи, які доглядають за дітьми, мають чимало соціальних гарантій.

Дивися повний текст Чи може роботодавець за власним бажанням звільнити працівницю під час декрету.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:32

Журналамеры! В ссылке нигде не сказано "По собственному желанию" потому что это ст 38 КЗоТ которая описывает увольнение по инициативе сотрудника, а в первоисточнике описывают по инициативе работодателя (это ст 40).
salvydas
 
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