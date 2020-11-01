Жінки та особи, які доглядають за дітьми, мають чимало соціальних гарантій.
Дивися повний текст Чи може роботодавець за власним бажанням звільнити працівницю під час декрету.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 18:32
Чи може роботодавець за власним бажанням звільнити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи може роботодавець за власним бажанням звільнити працівницю під час декрету.
Додано: Нед 20 гру, 2020 18:32
Журналамеры! В ссылке нигде не сказано "По собственному желанию" потому что это ст 38 КЗоТ которая описывает увольнение по инициативе сотрудника, а в первоисточнике описывают по инициативе работодателя (это ст 40).
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