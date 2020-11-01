Жінки та особи, які доглядають за дітьми, мають чимало соціальних гарантій.
Дивися повний текст Чи може роботодавець за власним бажанням звільнити працівницю під час декрету.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 18:32
Чи може роботодавець за власним бажанням звільнити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи може роботодавець за власним бажанням звільнити працівницю під час декрету.
Додано: Нед 20 гру, 2020 18:32
Журналамеры! В ссылке нигде не сказано "По собственному желанию" потому что это ст 38 КЗоТ которая описывает увольнение по инициативе сотрудника, а в первоисточнике описывают по инициативе работодателя (это ст 40).
Додано: Пон 21 гру, 2020 00:49
"Даже при полной ликвидации предприятия вас должны трудоустроить."
Кто должен? Кто будет куда трудоустраивать работнтицу во время декрета? Какой работодатель в своем уме устроит работника, работу и качества которого нельзя оценить?
Понятное дело.. в такой ситуации пристроят на госпредприятие - бессмыслшенным и беспощадным бухгалтерским "перманентным гниляком".. и допнагрузкой на фонды ЗП фонды.. Прям Гении по части задействования занятых работников в иррациональных , бессмыссленных и контрпродуктивных процессах.
ЗаЕ..сь - Мы Тут Добро Придумали Творить - а ты теперь как хочешь, так е..сь..
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