Київ посів 98 місце в рейтингу «розумних» міст.
Дивися повний текст Київ за рік втратив 6 позицій у рейтингу «розумних» міст.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 19:50
Київ за рік втратив 6 позицій у рейтингу «розумних» міст
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Дивися повний текст Київ за рік втратив 6 позицій у рейтингу «розумних» міст.
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