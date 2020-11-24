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Київ за рік втратив 6 позицій
у рейтингу «розумних» міст

Київ за рік втратив 6 позицій у рейтингу «розумних» міст
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 19:50

Київ за рік втратив 6 позицій у рейтингу «розумних» міст

Пропонуємо до обговорення:
Київ посів 98 місце в рейтингу «розумних» міст.

Дивися повний текст Київ за рік втратив 6 позицій у рейтингу «розумних» міст.
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