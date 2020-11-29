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Фахівці розповіли, чи
витримає економіка і бізнес...

Фахівці розповіли, чи витримає економіка і бізнес...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 23:04

Фахівці розповіли, чи витримає економіка і бізнес...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо Україна закриється на локдаун у січні, як заявляє міністр охорони здоров’я Максим Степанов, наслідки для бізнесу і для економіки будуть не такими плачевними, як якщо б обмеження посилили перед Новим роком.

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R2
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