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Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 гру, 2020 08:38
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не згоден з тим, що ціни на електроенергію для українських промислових споживачів є одними з найвищих в Європі. На його думку, вони, навпаки, є одними з найнижчих.
Дивися повний текст Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні одні з найвищих у Європі
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Додано: Пон 21 гру, 2020 08:38
Срочно нужна петиция о том что бы ВСЕМ чиновникам платили среднюю зарплату по Украине БЕЗ каких либо доплат! А так же запрет на владение бизнесом!
Вот тогда и посмотрим как они запоют, у кого дешевле у кого толще.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 08:48
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Додано: Пон 21 гру, 2020 08:48
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