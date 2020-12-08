RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Прем'єр не згоден, що ціни на
електроенергію в Україні...

Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 08:38

Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не згоден з тим, що ціни на електроенергію для українських промислових споживачів є одними з найвищих в Європі. На його думку, вони, навпаки, є одними з найнижчих.

Дивися повний текст Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні одні з найвищих у Європі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91746
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 08:38

Срочно нужна петиция о том что бы ВСЕМ чиновникам платили среднюю зарплату по Украине БЕЗ каких либо доплат! А так же запрет на владение бизнесом!
Вот тогда и посмотрим как они запоют, у кого дешевле у кого толще.
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 241
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 08:48

Живут, паразиты, в своем мире и несут бред
19yuriy91
 
Повідомлень: 3132
З нами з: 15.09.12
Подякував: 263 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 08:48

Re: Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні..

Минималку и без льгот.
Джон
 
Повідомлень: 1584
З нами з: 16.03.17
Подякував: 58 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Джон і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кому в Україні готові платити понад 100 тис. грн на місяць 1, 2
R2 » Суб 19 гру, 2020 16:18
12 1034
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 гру, 2020 06:05
Dear_Sir
В Україні цьогоріч вже ліквідовано 14 банків (список)
R2 » Нед 20 гру, 2020 13:22
0 90
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 гру, 2020 13:22
R2
В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 08 гру, 2020 09:44
32 3022
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 гру, 2020 17:05
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91719)
21.12.2020 08:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.