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Прем'єр не згоден, що ціни на
електроенергію в Україні...

Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 08:38

Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не згоден з тим, що ціни на електроенергію для українських промислових споживачів є одними з найвищих в Європі. На його думку, вони, навпаки, є одними з найнижчих.

Дивися повний текст Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні одні з найвищих у Європі.
R2
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Живут, паразиты, в своем мире и несут бред
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 08:48

Re: Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні..

Минималку и без льгот.
Джон
 
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Нужно зеленый тариф отменять, который и поднимает цену....
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 09:49

Циничное заявление лукавого дилетанта.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:49

Re: Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні..

Мы находимся на 3−4−5 местах в зависимости от квартала»

От какого квартала? 95 ?
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:26

И чего возмущаться ? Они туда приходят для того что бы вашу жизнь сделать лучше ? Нет. Так что терпим, наполняем их карманы и продолжаем терпеть. Судьба у нас такая :)
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:54

  laa1999 написав:Нужно зеленый тариф отменять, который и поднимает цену....

Нет, отменять не надо. Надо его делать таким, как в других странах - в половину обычного тарифа. Где-то около 1 грн. Тогда всё сбалансируется, и в то же время мы не потеряем темпы роста зелени.
N0mad
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:11

Странно, а почему в мире Шмыгаля, где он считает место Украины в Европе 38 стран, в принципе судя по карте стран явно больше )
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:38

Тут нам наше майно ( газ) нам впарюють з 300% націнкою - і всі мовчать...
alex10
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