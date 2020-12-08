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Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 гру, 2020 08:38
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не згоден з тим, що ціни на електроенергію для українських промислових споживачів є одними з найвищих в Європі. На його думку, вони, навпаки, є одними з найнижчих.
Дивися повний текст Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні одні з найвищих у Європі
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Додано: Пон 21 гру, 2020 08:48
Живут, паразиты, в своем мире и несут бред
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Додано: Пон 21 гру, 2020 08:48
Минималку и без льгот.
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Джон
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Додано: Пон 21 гру, 2020 09:04
Нужно зеленый тариф отменять, который и поднимает цену....
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laa1999
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Додано: Пон 21 гру, 2020 09:49
Циничное заявление лукавого дилетанта.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 10:49
Мы находимся на 3−4−5 местах в зависимости от квартала»
От какого квартала? 95 ?
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:26
И чего возмущаться ? Они туда приходят для того что бы вашу жизнь сделать лучше ? Нет. Так что терпим, наполняем их карманы и продолжаем терпеть. Судьба у нас такая
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:54
laa1999 написав:
Нужно зеленый тариф отменять, который и поднимает цену....
Нет, отменять не надо. Надо его делать таким, как в других странах - в половину обычного тарифа. Где-то около 1 грн. Тогда всё сбалансируется, и в то же время мы не потеряем темпы роста зелени.
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N0mad
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Додано: Пон 21 гру, 2020 14:11
Странно, а почему в мире Шмыгаля, где он считает место Украины в Европе 38 стран, в принципе судя по карте стран явно больше )
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Додано: Пон 21 гру, 2020 14:38
Тут нам наше майно ( газ) нам впарюють з 300% націнкою - і всі мовчать...
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alex10
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