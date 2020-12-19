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Прем'єр не згоден, що ціни на
електроенергію в Україні...

Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:26

Пусть посмотрит на цену зеленой в Германии и у нас.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:16

Он обычно всё наоборот говорит, значит подтверждает :D
Амвросий
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