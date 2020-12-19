Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 20:47
0.3 евроцента - это 10 коп в гривнах.
А как быть с тем, что Европейская Комиссия по энергии в официальном отчете говорит, что в Украине самые высокие тарифы на электричество?
Вот ссылка на официальный отчет Европейской Комиссии:
Вот статья подробнее:
Там и карта приведена, чем темнее регион, тем дороже тарифы:
Как видите, в Украине самые высокие цены в Европе.
Так кому верить - официальному документу Европейской Комиссии или разговорам Шмыгаля?
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 21 гру, 2020 20:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 гру, 2020 20:53
Амвросий
Вы разницу в оптовом рынке электроэнергии и конечному потребителю понимаете?
Зайдите на тот же check24.net и сами посчитайте, сколько вам будеть стоить на год электроэнергия для семьи из трех человек. У меня получилось около 2000 грн в месяцю.
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