Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 гру, 2020 20:47
0.3 евроцента - это 10 коп в гривнах.
А как быть с тем, что Европейская Комиссия по энергии в официальном отчете говорит, что в Украине самые высокие тарифы на электричество?
Вот ссылка на официальный отчет Европейской Комиссии:
Вот статья подробнее:
Там и карта приведена, чем темнее регион, тем дороже тарифы:
Как видите, в Украине самые высокие цены в Европе.
Так кому верить - официальному документу Европейской Комиссии или разговорам Шмыгаля?
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 21 гру, 2020 20:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 гру, 2020 20:53
Амвросий
Вы разницу в оптовом рынке электроэнергии и конечному потребителю понимаете?
Зайдите на тот же check24.net и сами посчитайте, сколько вам будеть стоить на год электроэнергия для семьи из трех человек. У меня получилось около 2000 грн в месяц.
Вот правильная карта с ценами для домохозяйств из этой статьи. Цены в евроцентах, умножить на курс сами можете.
Востаннє редагувалось Олег77 в Пон 21 гру, 2020 21:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 гру, 2020 21:02
Конечно понимаю, конечная цена потребителю зависит от оптовой цены. Чем выше оптовые цены, тем выше цена в рознице. А розница уже зависит от конкретного местного рынка, чем выше доходы у населения, тем выше розница. А вы это понимаете?
Но к чему тут это? Я вам привел ссылку на официальный документ Еврокомиссии, в котором и делается заявление, которое он очевидно и пытается оспорить.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 21 гру, 2020 21:12, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 21 гру, 2020 21:05
Головне "або не гірше".
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Додано: Пон 21 гру, 2020 21:06
Re: Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні..
І на скільки роздріб вище за опт в Україні?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 21 гру, 2020 21:14
Средняя зарплата в Германии 4035 евро/месяц, от этой зарплаты и зависит цена в розницу. Розничная цена в Германии 0.30 евро за кВт-час. Тоесть Европейский рынок определяет цену на электричетсво как 0.007435% от средней зарплаты за 1 кВт-час.
Если исходить из стандартов Европейского рынка, то в Украине на октябрь 2020 средняя зарплата составляет 12174 грн. Тоесть рыночная розничная цена в Украине по Европейским стандартам должна составлять 12174 * 0.00007435 = 0.90 грн за 1 кВт-час.
Всё что выше 90 коп за кВт-час - это коррупционная составляющая. В Украине при оплате более 100 кВт цена составляет 1.68 грн. Что на 86% дороже розничной рыночной цены по стандартам Европы.
А оптовая цена в Украине, по отчету Еврокомиссии составляет 40-50 евро за мегаватт-час. Или, если перевести в кВт-часы, получится 0.04-0.05 евро за кВт-час.
В гривнах по курсу 34,1018 оптовая цена в Украине получается 1.36-1.71 грн за кВт-час.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 21 гру, 2020 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 гру, 2020 21:26
Амвросий
А я вам откуда ссылку кинул? Из этого же документа По вашей цене у вас просто не получиться купить электроэнергию конечному потребителю. Шмигаль абсолютно прав когда говорит, что надо сравнивать одинаковое. и я кстати не увидел в том документе такой страниы как у вас, на какой она странице?
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