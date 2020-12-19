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Прем'єр не згоден, що ціни на
електроенергію в Україні...

Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:26

Пусть посмотрит на цену зеленой в Германии и у нас.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:16

Он обычно всё наоборот говорит, значит подтверждает :D
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:21

Все правильно говорит, в Германии 0,3 евроцента, около 10 грн кВт⋅ч.
Олег77
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:47

  Олег77 написав:в Германии 0,3 евроцента, около 10 грн кВт⋅ч.


0.3 евроцента - это 10 коп в гривнах.

  Олег77 написав:Все правильно говорит,


А как быть с тем, что Европейская Комиссия по энергии в официальном отчете говорит, что в Украине самые высокие тарифы на электричество?

Вот ссылка на официальный отчет Европейской Комиссии:
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/ ... 2_2020.pdf

Вот статья подробнее: https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... -otchet-ek

Там и карта приведена, чем темнее регион, тем дороже тарифы:

Зображення

Как видите, в Украине самые высокие цены в Европе.

Так кому верить - официальному документу Европейской Комиссии или разговорам Шмыгаля?
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 21 гру, 2020 20:54, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:53

Амвросий
Вы разницу в оптовом рынке электроэнергии и конечному потребителю понимаете?
Зайдите на тот же check24.net и сами посчитайте, сколько вам будеть стоить на год электроэнергия для семьи из трех человек. У меня получилось около 2000 грн в месяц.
Вот правильная карта с ценами для домохозяйств из этой статьи. Цены в евроцентах, умножить на курс сами можете.

Зображення
Востаннє редагувалось Олег77 в Пон 21 гру, 2020 21:04, всього редагувалось 1 раз.
Олег77
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 21:02

  Олег77 написав:Вы разницу в оптовом рынке электроэнергии и конечному потребителю понимаете?


Конечно понимаю, конечная цена потребителю зависит от оптовой цены. Чем выше оптовые цены, тем выше цена в рознице. А розница уже зависит от конкретного местного рынка, чем выше доходы у населения, тем выше розница. А вы это понимаете?

Но к чему тут это? Я вам привел ссылку на официальный документ Еврокомиссии, в котором и делается заявление, которое он очевидно и пытается оспорить.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 21 гру, 2020 21:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 21:05

  alex10 написав:Тут нам наше майно ( газ) нам впарюють з 300% націнкою - і всі мовчать...

Головне "або не гірше".
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 21:06

Re: Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні..

  Амвросий написав:Конечно понимаю, конечная цена потребителю зависит от оптовой цены. Чем выше оптовые цены, тем выше цена в рознице

І на скільки роздріб вище за опт в Україні?
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 21:14

  lapay написав:
  Амвросий написав:Конечно понимаю, конечная цена потребителю зависит от оптовой цены. Чем выше оптовые цены, тем выше цена в рознице

І на скільки роздріб вище за опт в Україні?


Средняя зарплата в Германии 4035 евро/месяц, от этой зарплаты и зависит цена в розницу. Розничная цена в Германии 0.30 евро за кВт-час. Тоесть Европейский рынок определяет цену на электричетсво как 0.007435% от средней зарплаты за 1 кВт-час.

Если исходить из стандартов Европейского рынка, то в Украине на октябрь 2020 средняя зарплата составляет 12174 грн. Тоесть рыночная розничная цена в Украине по Европейским стандартам должна составлять 12174 * 0.00007435 = 0.90 грн за 1 кВт-час.

Всё что выше 90 коп за кВт-час - это коррупционная составляющая. В Украине при оплате более 100 кВт цена составляет 1.68 грн. Что на 86% дороже розничной рыночной цены по стандартам Европы.


А оптовая цена в Украине, по отчету Еврокомиссии составляет 40-50 евро за мегаватт-час. Или, если перевести в кВт-часы, получится 0.04-0.05 евро за кВт-час.

В гривнах по курсу 34,1018 оптовая цена в Украине получается 1.36-1.71 грн за кВт-час.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 21 гру, 2020 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 21:26

Амвросий
А я вам откуда ссылку кинул? Из этого же документа По вашей цене у вас просто не получиться купить электроэнергию конечному потребителю. Шмигаль абсолютно прав когда говорит, что надо сравнивать одинаковое. и я кстати не увидел в том документе такой страниы как у вас, на какой она странице?
Олег77
 
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