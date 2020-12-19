Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні...
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Олег77 написав:Шмигаль абсолютно прав когда говорит, что надо сравнивать одинаковое.
Вы в своём уме? Что одинаковое? Местный рынок одинаковый?
Я-же выше уже приводил сравнение. На местном рынке Германии 1 кВт-час стоит 0.007435% от средней зарплаты.
Рыночная цена определяется спросом и предложением. Спрос определяется доходами.
Сравнивать розничные цены в Германии и в Украине абсолютно некорректно. Потому что расходы на зарплатный фонд в Германии и Украине совершенно разные, а именно затраты на зарплаты и определяют конечную розничную цену!
Грубо говоря - разница между оптовой ценой и розничной - это и есть зарплата тех кто продает и доставляет вам эту электроэнергию в розницу.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 21 гру, 2020 21:33, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий написав:Всё что выше 90 коп за кВт-час - это коррупционная составляющая.
З якого бодуна? Доставка вже дорожче коштує. Якщо порахувати вартість бензину, через середню зарплату, в США, то в нас бензин повинен коштувати копійкі. Тому що всі ці розрахунки повна дурня - є міжнародний ринок енергоносіїв, в тому числі і вугілля, від якого залежать оптові ціни на електроенергію. Не буде в нас перехресного субсидуювання (за рахунок АЕС і ГЕС), так і в нас опт подешевшає, а розрдріб подорожчає вдвічі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Не буде в нас перехресного субсидуювання (за рахунок АЕС і ГЕС), так і в нас опт подешевшає, а розрдріб подорожчає вдвічі.
Как это не будет, оно и так сейчас действует. АЭС и население субсидируют зеленых энергетиков и госбюджет. АЭС отпускает электричество, чиновники его закупают по 0.50 грн за 1 кВт-час и продают по 1.68 грн населению. А с разницы платят по 5 грн за 1 кВт-час зеленым энергетикам, финансируя недостающие деньги за счет денег налогоплательщиков.
А налогоплательщики, за чей счет дофинансируют зеленый тариф - это и есть те самые потребители, платящие завышенную цену в 1.68 грн.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 21 гру, 2020 21:45, всього редагувалось 1 раз.
lapay написав:Зараз сенсу тримати вже немає - буде ринок (подорожчання)
Вы издеваетесь? Какой может быть рынок при тотальной монополии и полном запрете на торговлю электроэнергией в обход госмонополиста?
И это при том, что госмонополист принудительно завышает цены для населения и платит завышенный тариф зеленым энергетикам в ущерб АЭС?
Чтобы был рынок, нужно отменить запреты на торговлю электричеством в обход госмонополии. Вот когда АЭС сможет продавать электричество напрямую потребителям по 50 коп за кВт-час, исключив всяких посредников, которые требуют в три раза больше "за доставку" да ещё и и из госбюджета загребают "по зеленому тарифу". Вот тогда и будет рынок.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 21 гру, 2020 21:48, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий написав:А налогоплательщики, за чей счет дофинансируют зеленый тариф - это и есть те самые потребители, платящие завышенную цену в 1.68 грн.
Пересічні ще нічого не субсидують, це їх АЕС субсидують, продаючи кВт-годину по копійці. Почнуть платити ринкову ціну в 2,5 грн, тоді і почнуть субсидувати зелену енергетику. Подорожчання ціни для пересічних так само неминуче, як і Новий Рік. Чекайте подарунка під ялинку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Амвросий написав:Пересичные субсидируют зеленый тариф двумя платежами: 1) оплачивая цену сверх 50 коп, по которой электричество продает АЭС 2) оплачивая налоги, с которых государство субсидирует зеленый тариф
Само собою, що для пересічних справедлива ціна була б 0,00 грн. Але це вже нікого не цікавить - вибори закінчились, як і гроші у АЕС.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Само собою, що для пересічних справедлива ціна була б 0,00 грн.
Нет. Такая цена была бы несправедливой, за чей счет оплачивать АЭС выработку и доставку электроэнергии? Это стоит 57 коп за кВт-час. К этой сумме справедливо добавить зарплаты работников облэнерго и ремонтников. Вот тогда и получится справедливая цена.
Я выше приводил какой цена должна быть по стандартам европейского рынка - 90 коп за кВт-час. С ростом зарплат она естественно будет увеличиваться, т.к. работникам облэнерго и прочим ремонтникам нужно платить зарплату.
Что-ж вас бросает то в коррупцию и воровство (тариф дороже 90 коп за кВт-час), то в коммунизм (тариф 0.00 коп)?
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 21 гру, 2020 22:05, всього редагувалось 3 разів.