Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні...

Додано: Пон 21 гру, 2020 22:19

lapay написав: Можу повторити - на одних АЕС пересічні будуть сидіти без світла, в години пік. Бо природу не надуриш хитродупими розрахунками. Можу повторити - на одних АЕС пересічні будуть сидіти без світла, в години пік. Бо природу не надуриш хитродупими розрахунками.

могу повторить, чтобы генерировать и доставлять одними АЭС достаточно тарифа 57 коп. А адекватная рыночная цена - это 90 коп.Разницу между 90 коп и 57 коп видите? Разница 33 коп на каждом кВт. Это дает возможность не только оплатчивать работу ремонтников и других работников для розницы, но и закупать дополнительное электричество дороже чем у АЭСДа 33 коп - это не 7.36 грн, которые сейчас вынуждены оплачивать пересичные в виде налогов, для переплаты за каждый произведенный кВт-час олигархам в карман.Но по европейским стандартам такого уровня как наценка 33 коп сверх 57 коп - этого достаточно и для маневрирования мощностью и для оплаты зарплат.Как видите основная черная дыра засасывающая деньги - это выплаты олигархам по зеленому тарифу. А образовалась она благодаря схемам и содействию госмонополии. Если эти схемы и зеленый тариф убрать. Никакой проблемы с ценами не будет - 90 коп рыночной цены будет более чем достаточно на оплату, как генерации АЭС, так и на зарплаты работникам розничной продажи и закупку доп. мощностей для маневрирования.