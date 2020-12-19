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Прем'єр не згоден, що ціни на
електроенергію в Україні...

Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:04

Re: Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні..

  Амвросий написав:Нет. Такая цена была бы несправедливой, за чей счет оплачивать АЭС выработку и доставку электроэнергии? Это стоит 57 коп за кВт-час. К этой сумме справедливо добавить зарплаты работников облэнерго. Вот тогда и получится справедливая цена.

Ну тоді, в години пік, ввечері і вранці, всі пересічні будуть сидіти без світла, бо АЕС не ТЕС чи ГЕС, і не може підтримувати частоту струму в системі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:09

  lapay написав:Ну тоді, в години пік, ввечері і вранці, всі пересічні будуть сидіти без світла, бо АЕС не ТЕС чи ГЕС, і не може підтримувати частоту струму в системі.


Чтобы поддерживать тариф и должен быть 90 коп, а не 57 коп (себестоимость выработки и доставки АЭС).

Эти 33 коп включают как зарплаты работникам обеспечивающим ремонты и учет розничной доставки, так и дополнительную генерацию в дневное время.

Все должно быть разумно, адекватно и обосновано. :wink:

А так как сейчас, когда пресичный переплачивает по 7.36 грн за каждый произведенный кВт (переплата по тарифу 1.11 грн плюс 6.25 грн налогов на переплату по зеленому тарифу) - это не нормально и не адеватно.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 21 гру, 2020 22:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:14

Re: Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні..

  Амвросий написав:Чтобы поддерживать тариф и должен быть 90 коп, а не 57 коп (себестоимость выработки и доставки АЭС).

Эти 33 коп включают как зарплаты работникам обеспечивающим ремонты и учет розничной доставки, так и дополнительную генерацию в дневное время.

Все должно быть разумно, адекватно и обосновано.

Можу повторити - на одних АЕС пересічні будуть сидіти без світла, в години пік. Бо природу не надуриш хитродупими розрахунками.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:19

  lapay написав:Можу повторити - на одних АЕС пересічні будуть сидіти без світла, в години пік. Бо природу не надуриш хитродупими розрахунками.


могу повторить, чтобы генерировать и доставлять одними АЭС достаточно тарифа 57 коп. А адекватная рыночная цена - это 90 коп.

Разницу между 90 коп и 57 коп видите? Разница 33 коп на каждом кВт. Это дает возможность не только оплатчивать работу ремонтников и других работников для розницы, но и закупать дополнительное электричество дороже чем у АЭС ;)

Да 33 коп - это не 7.36 грн, которые сейчас вынуждены оплачивать пересичные в виде налогов, для переплаты за каждый произведенный кВт-час олигархам в карман.

Но по европейским стандартам такого уровня как наценка 33 коп сверх 57 коп - этого достаточно и для маневрирования мощностью и для оплаты зарплат.


Как видите основная черная дыра засасывающая деньги - это выплаты олигархам по зеленому тарифу. А образовалась она благодаря схемам и содействию госмонополии. Если эти схемы и зеленый тариф убрать. Никакой проблемы с ценами не будет - 90 коп рыночной цены будет более чем достаточно на оплату, как генерации АЭС, так и на зарплаты работникам розничной продажи и закупку доп. мощностей для маневрирования.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:26

Амвросий
Откуда вы взяли 90 коп тариф? На каких то своих диких расчетах и выдуманных формулах в проценте от зарплаты? Вообще смешно читать постоянно одно и тоже - а вот у нас зарплата такая, и поэтому это должно стоит меньше. Пойдите к дилеру в автосалон, расскажите, что BMW X5 в процентах к зп должна у нас стоить 5000долларов, пусть продают. Получится?
Олег77
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:27

  Олег77 написав:Откуда вы взяли 90 коп тариф?


посчитал по стандартам европейского рынка для Германии. См. выше.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:30

  Олег77 написав:Пойдите к дилеру в автосалон, расскажите, что BMW X5 в процентах к зп должна у нас стоить 5000долларов


BMW - это немецкое предприятие, соответственно и стоит она дорого, чтобы оплатить германские зарплаты. Вы такую простую вещь не способны осознать?

А электричество производимое в Украине стоит дешево, потому что оплата Украинских зарплат стоит дешево. Это вам тоже нужно разжевывать как ребенку?
Амвросий
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