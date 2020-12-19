Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні...

Додано: Пон 21 гру, 2020 23:48

Олег77 написав: ТВЭЛ вы тоже будете закупать за украинскую з/п или все таки за доллары? Ну и прочие постоянные расходы, которые от з/п не зависят? ТВЭЛ вы тоже будете закупать за украинскую з/п или все таки за доллары? Ну и прочие постоянные расходы, которые от з/п не зависят?

Олег77 написав: Ну и вы быстро переобулись на лету, как я и думал. Ну и вы быстро переобулись на лету, как я и думал.

Олег77 написав: Первоначальная статья о том что в абсолютных цифрах цена на электроэнергию в Украине самая дешевая в Европе Первоначальная статья о том что в абсолютных цифрах цена на электроэнергию в Украине самая дешевая в Европе

все цены на местных рынках зависят от местной зарплаты. В том числе от зарплат зависит и курс доллара. Так работает рынок и нормальная экономика.Нет. Это вы переобуваетесь на лету.Пытались списать на то что речь якобы о розничных ценах шла, хотя до этого были скандальные публикации именно с данными из отчета Еврокомиссии, на который я приводил выше ссылку.опять за рыбу гроші?Да как же она может быть "самой дешевой в Европе", если и в отчете Еврокомиссии прямо указывается что в Украине самые высокие цены на электроэнергию.И в рознице электричество в Украине дороже стандартов европейского рынка - 1.68 за кВт-час, а по стандартам европейского рынка должна быть 0.90 коп за кВт-час. Что впрочем не удивительно, раз оптовые цены самые высокие в Европе, то и розница будет тоже самой дорогой.А самое свинство в том, что пересичный налогами переплачивает по 6.25 грн за каждый кВт закупленный по зеленому тарифу у олигархов, несмотря даже на то, что не потребляет эти закупленные у олигархов сверхдорогие киловатты.Вам вообще не стыдно при таких огромных и беспричинных переплатах за электричество, называть "самым дешевым в Европе" самое дорогое электричество в мире?Вы покажите какое еще государство в мире закупает у олигархов оптом мегаватты по 200 евро за мегаватт-час за деньги налогоплательщиков?И это при том, что рядом украинские АЭС продают по 16.71 евро за мегаватт-час, но по 16 евро не хотят покупать, говорят даже что хотят нагнуть АЭС продавать по 3 евро за мегаватт-час. А у олигархов за бюджетные деньги закупают по 200 евро за мегаватт-час.Это-ли не коррупция? Это ли не цинизм? И вам не стыдно такое свинство и откровенное воровство в стране где вы живете защищать? Позор вам.