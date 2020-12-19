Ну тоді, в години пік, ввечері і вранці, всі пересічні будуть сидіти без світла, бо АЕС не ТЕС чи ГЕС, і не може підтримувати частоту струму в системі.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 22:04
Re: Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні..
Ну тоді, в години пік, ввечері і вранці, всі пересічні будуть сидіти без світла, бо АЕС не ТЕС чи ГЕС, і не може підтримувати частоту струму в системі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 21 гру, 2020 22:09
Чтобы поддерживать тариф и должен быть 90 коп, а не 57 коп (себестоимость выработки и доставки АЭС).
Эти 33 коп включают как зарплаты работникам обеспечивающим ремонты и учет розничной доставки, так и дополнительную генерацию в дневное время.
Все должно быть разумно, адекватно и обосновано.
А так как сейчас, когда пресичный переплачивает по 7.36 грн за каждый произведенный кВт (переплата по тарифу 1.11 грн плюс 6.25 грн налогов на переплату по зеленому тарифу) - это не нормально и не адеватно.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 21 гру, 2020 22:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 гру, 2020 22:14
Re: Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні..
Можу повторити - на одних АЕС пересічні будуть сидіти без світла, в години пік. Бо природу не надуриш хитродупими розрахунками.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 21 гру, 2020 22:19
могу повторить, чтобы генерировать и доставлять одними АЭС достаточно тарифа 57 коп. А адекватная рыночная цена - это 90 коп.
Разницу между 90 коп и 57 коп видите? Разница 33 коп на каждом кВт. Это дает возможность не только оплатчивать работу ремонтников и других работников для розницы, но и закупать дополнительное электричество дороже чем у АЭС
Да 33 коп - это не 7.36 грн, которые сейчас вынуждены оплачивать пересичные в виде налогов, для переплаты за каждый произведенный кВт-час олигархам в карман.
Но по европейским стандартам такого уровня как наценка 33 коп сверх 57 коп - этого достаточно и для маневрирования мощностью и для оплаты зарплат.
Как видите основная черная дыра засасывающая деньги - это выплаты олигархам по зеленому тарифу. А образовалась она благодаря схемам и содействию госмонополии. Если эти схемы и зеленый тариф убрать. Никакой проблемы с ценами не будет - 90 коп рыночной цены будет более чем достаточно на оплату, как генерации АЭС, так и на зарплаты работникам розничной продажи и закупку доп. мощностей для маневрирования.
Додано: Пон 21 гру, 2020 22:26
Амвросий
Откуда вы взяли 90 коп тариф? На каких то своих диких расчетах и выдуманных формулах в проценте от зарплаты? Вообще смешно читать постоянно одно и тоже - а вот у нас зарплата такая, и поэтому это должно стоит меньше. Пойдите к дилеру в автосалон, расскажите, что BMW X5 в процентах к зп должна у нас стоить 5000долларов, пусть продают. Получится?
Додано: Пон 21 гру, 2020 22:27
Додано: Пон 21 гру, 2020 22:30
BMW - это немецкое предприятие, соответственно и стоит она дорого, чтобы оплатить германские зарплаты. Т.к. в BMW работают немцы, которым нужно платить зарплату по стандартам рынка в Германии. А зарплаты включены в стоимость BMW. Вы такую простую вещь не способны осознать?
Электричество производимое в Украине стоит дешево, потому что оплата Украинских зарплат стоит дешево. Это вам тоже нужно разжевывать как ребенку?
Додано: Пон 21 гру, 2020 22:59
Амвросий
ТВЭЛ вы тоже будете закупать за украинскую з/п или все таки за доллары? Ну и прочие постоянные расходы, которые от з/п не зависят? Ну и вы быстро переобулись на лету, как я и думал. Первоначальная статья о том что в абсолютных цифрах цена на электроэнергию в Украине самая дешевая в Европе, это совершенно очевидный факт. Так как признать этого вы не можете, то начинается разыгрывание темы про соотношение зарплат и прочее, но слов премьера это никак не опровергает.
Додано: Пон 21 гру, 2020 23:48
все цены на местных рынках зависят от местной зарплаты. В том числе от зарплат зависит и курс доллара. Так работает рынок и нормальная экономика.
Нет. Это вы переобуваетесь на лету.
Пытались списать на то что речь якобы о розничных ценах шла, хотя до этого были скандальные публикации именно с данными из отчета Еврокомиссии, на который я приводил выше ссылку.
опять за рыбу гроші?
Да как же она может быть "самой дешевой в Европе", если и в отчете Еврокомиссии прямо указывается что в Украине самые высокие цены на электроэнергию.
И в рознице электричество в Украине дороже стандартов европейского рынка - 1.68 за кВт-час, а по стандартам европейского рынка должна быть 0.90 коп за кВт-час. Что впрочем не удивительно, раз оптовые цены самые высокие в Европе, то и розница будет тоже самой дорогой.
А самое свинство в том, что пересичный налогами переплачивает по 6.25 грн за каждый кВт закупленный по зеленому тарифу у олигархов, несмотря даже на то, что не потребляет эти закупленные у олигархов сверхдорогие киловатты.
Вам вообще не стыдно при таких огромных и беспричинных переплатах за электричество, называть "самым дешевым в Европе" самое дорогое электричество в мире?
Вы покажите какое еще государство в мире закупает у олигархов оптом мегаватты по 200 евро за мегаватт-час за деньги налогоплательщиков?
И это при том, что рядом украинские АЭС продают по 16.71 евро за мегаватт-час, но по 16 евро не хотят покупать, говорят даже что хотят нагнуть АЭС продавать по 3 евро за мегаватт-час. А у олигархов за бюджетные деньги закупают по 200 евро за мегаватт-час.
Это-ли не коррупция? Это ли не цинизм? И вам не стыдно такое свинство и откровенное воровство в стране где вы живете защищать? Позор вам.
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