Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні...

Додано: Вів 22 гру, 2020 00:26

Олег77 написав: начинается разыгрывание темы про соотношение зарплат начинается разыгрывание темы про соотношение зарплат

Какой-такой темы "про соотношение запрлат"?Вы вообще в курсе что электроэнергия генерируется в Украине. И генерируется она за счет работы украинцев, которые работают чтобы произвести эту электроэнергию для себя и других украинцев, которые точно также производят им еду, одежду, обучают детей, пекут хлеб и т.д. и т.п. Они производят эту электроэнергию не для олигархов. А для Украины.Практически вся стоимость электроэнергии состоит из зарплаты этих людей которые её производят и обслуживают обрудование. Все остальные наценки - это злоупотребление монопольным положением.Если продавать произведенную электроэнергию не другим украинцам, для которых она и произведена, а в Европу. А в Украине продавать эту электроэнергию в несколько раз дороже, отдавая маржу олигархам на зеленый тариф. То украинцы, за счет работы которых вырабатывается электроэнергия будут недоедать, они будут кушать плохой хлеб, т.к. у хлебопеков все деньги будут уходить на оплату электричества, но не производителям, а на зеленый тариф.Те кто работают чтобы выработать это электричество не для того это делают, чтобы жить в нищите. Как и все остальные украинцы. Т.к. экономика тесно связана. Ктото вырабатывает электричество, ктото ремонтирует ЛЭП, ктото печет хлеб, ктото учит детей и т.д. и т.п. Все они работают друг для друга, а не для зеленого тарифа олигархам.Уровень зарплат всех этих хлебопеков, работников АЭС и учителей - все они и опредляют уровень цен на продукцию которую они же и производят. Цены на их продукцию зависят от их зарплат, т.к. эта цена и состоит исключительно из их зарплат. Цена на внутреннем рынке не может быть многократно выше уровня зарплат. Иначе это будет означать что ктото ворует часть заработанного этими людьми. И в данном случае это зеленый тариф и монополия в обход которой невозможно ни купить ни продать электричество.По нормальному этот беспредел должен был быть остановлен антимонопольным комитетом. АМКУ должен был вмешаться и ограничить розничную цену на электричество на уровне стандартов европейского рынка, а именно - на уровне 90 коп за кВт-час. И это ограничение должно действовать до тех пор, пока существует монополист, в обход которого невозоможно продать или купить электричество.Так работает цивилизованный рынок. Если ктото захватывает монополию - вмешивается антимонопольный комитет и ограничивает возможности монополиста злоупотреблять своим положением.Если этот механизм не работает, значит нет рынка. Есть монополия.